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22 ноября • обновлено в 10:51
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"Ой, верни назад!" Путин публично оконфузился с алкоголем. Видео

1.2т
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В России после завершения церемонии вручения государственных наград президент РФ Владимир Путин выпил шампанского с награжденными.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в четверг, 21 ноября Путин вручал госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

На опубликованном видео, показано, как Путин передает стакан с шампанским обратно, но потом просит вернуть, чтобы чокнуться и выпить: "Ой, верни назад!".

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Среди награжденных был командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов: "Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово". Также президент наградил композитора Александру Пахмутову , депутата Госдумы Артура Чилингарова и прочих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с церемонией фотографирования глав делегаций саммита "Россия – Африка" в Сочи. На нем "засветился" и президент РФ Владимир Путин. Пользователи начали возмущенно комментировать ролик.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России алкоголь
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Хо Хол
Хо Хол
Конфуз это xoxлоистерика с фейком про унитазы, когда ФСБ опубликовала видео.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах вот мне интересно эта новость тут?ну вот кому на Украине интересно с кем там бухает этот мелкий упырь?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, конфуз страшенный
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