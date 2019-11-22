"Ой, верни назад!" Путин публично оконфузился с алкоголем. Видео

В России после завершения церемонии вручения государственных наград президент РФ Владимир Путин выпил шампанского с награжденными.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в четверг, 21 ноября Путин вручал госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
На опубликованном видео, показано, как Путин передает стакан с шампанским обратно, но потом просит вернуть, чтобы чокнуться и выпить: "Ой, верни назад!".
Среди награжденных был командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов: "Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово". Также президент наградил композитора Александру Пахмутову , депутата Госдумы Артура Чилингарова и прочих.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с церемонией фотографирования глав делегаций саммита "Россия – Африка" в Сочи. На нем "засветился" и президент РФ Владимир Путин. Пользователи начали возмущенно комментировать ролик.
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