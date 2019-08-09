"Ох**тельная сверхдержава!" В России показали последствия ЧП с радиацией, сеть в гневе

Пострадавших в результате взрывов в Архангельской области (Россия) привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.

Подтверждающее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Москву доставили пострадавших из Северодвинска. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины – обмотаны плёнкой. Ох**тельная сверхдержава, где медицина есть только в Москве", – отреагировал на происходящее в Twitter блогер с ником Голый Патриот.

В России ЧП с радиацией Telegram-канал Mash

Пользователи принялись обсуждать ЧП в комментариях, возмутившись катастрофической ситуацией с медициной в регионах России. Кроме того, они предположили, что страну ждет новый Чернобыль.

"Как до Европы облако долетит, узнаем подробности. Со времен Чернобыля выходцы из КПСС гуманнее не стали", "Пленкой спасаются от всепроникающей радиации? Уж лучше сразу бы белыми простынями", "Смотрим сериал "Чернобыль" онлайн", "Думаю, скоро выйдет "Чернобыль-2", – написали россияне.

Также стало известно о новых взрывах в Ачинске Красноярского края, вызванных молнией. В районе официально объявили эвакуацию.

В Москву доставили пострадавших из Северодвинска. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины – обмотаны плёнкой.



Охуительная сверхдержава, где медицина есть только в Москве. pic.twitter.com/XBFJfz2tbw — Голый Патриот (@GolyDovolen) August 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс.

В сети появились тревожные фото с места ЧП, свидетельствующие о повышенном уровне радиации.

Также в городах Архангельск и Северодвинск жители массово скупили йод из-за сообщений о радиации.

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