"Охлобыстин и Прилепин должны гавкать": адвокат оценил новую партию

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что террорист "ДНР", писатель Захар Прилепин – "собака на поводке", которую Кремль использует "в сугубо утилитарных целях".

"Никакого Прилепина, Сигала, Самойлова, Охлобыстина никогда к власти не пустят. Их используют в сугубо утилитарных целях. Они должны гавкать по поводу и без повода, а реальная власть находится у реальных дядек, которые сидят в Кремле". Так адвокат прокомментировал OBOZREVATEL "учредительный съезд" общественного движения "За правду", состоявшийся в Москве 1 февраля.

"Такой проект, безусловно, разрешен и согласован с администрацией президента", - заметил он. По его мнению, речь идет об "одной из "русскомировских субстанций", цель которой состоит в том, чтобы "создать картинку обновления системы". "Они должны изображать некую политическую реальность, в которой есть еще что-то", – пояснил адвокат.

Владимир Путин, Захар Прилепин, Иван Охлобыстин, коллаж

В этом контексте он обратил внимание на сугубо театральный атрибут, присутствующий на "съезде". "На этом "съезде" Прилепин разговаривал, прикрепленный к детектору лжи, а какой-то дурачок выбегал и объявлял: "Да-да, он говорит правду!" Фейгин также напомнил, что Прилепин имеет непосредственное отношение к театру – он занимает пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Таким образом, "съезд" "надо воспринимать как очередную театральную постановку", – убежден адвокат. "Публика вокруг власти сейчас вся состоит из таких придворных клоунов", – сказал он.

Напомним, 1 февраля в Москве состоялся "учредительный съезд" общественного движения "За правду", лидером которого является Захар Прилепин. Он заявил о создании "ополчения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее террорист Прилепин набросился на представителей российской "либеральной тусовки", к числу которой он причислил музыканта Вадима Макаревича.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.