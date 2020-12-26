С Путиным что-то не так, к власти могут привести его дочь, – офицер НАТО Табах

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Новости России
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С Путиным что-то не так, к власти могут привести его дочь, – офицер НАТО Табах

Косвенные признаки указывают на то, что президент России Владимир Путин готовится к отставке. К власти в стране могут привести его дочь.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал офицер ВМС США в отставке Гарри Табах. "У меня нет никаких доказательств, но исходя из того, что я вижу в открытых источниках, то, что происходит в вооруженных силах, что происходит в разведке России, я вижу, что с Путиным явно что-то не в порядке. Что-то там идет не так", – заметил он.

"Уже началась какая-то борьба, какая-то возня за власть. Это может привести к нехорошим последствиям и отразиться на всех нас и особенно на Украине", – добавил офицер.

В то же время он спрогнозировал, что смена власти в РФ вряд ли будет мирной.

"Самое плохое, что Путин сделал для России – это то, что он уничтожил все демократические институты. Нет никакой системы, чтобы передать власть мирно. Он уничтожил этот механизм. Если он поставит кого-то сам, пока он при жизни, то все будет нормально. Но если он склеит ласты и никого не назначит, тогда, конечно, может начаться проблема", – заявил Табах.

Говоря о возможных преемниках на посту главы Кремля он предположил, что элиты попытаются посадить в это кресло человека, которым смогут управлять.

В этом контексте офицер заметил, что оппозиционер Алексей Навальный вряд ли может рассматриваться как приемлемая кандидатура, поскольку он воспринимается как "госдеповец, купленный американцами". Кроме того, Табах напомнил о позиции Навального по Крыму и заявил, что в этом оппозиционер ничем не отличается от Путина.

"Может быть, будет кто-то из его ближнего окружения, такой "чистый", как Шойгу, может быть, даже дочь или еще кто-то", – допустил офицер.

Как писал OBOZREVATEL, российский бизнесмен Михаил Ходорковский предположил, что Владимир Путин намерен оставить президентский пост. Но поскольку он никому не доверяет, то не может выбрать преемника.

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