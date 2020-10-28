Офицер НАТО пояснил, почему Путин хотел отравить Навального

Президент России Владимир Путин преследует своих политических оппонентов только потому, что те позволяют себе нелестные высказывания в его адрес.

Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на канале Редакция OBOZREVATEL в YouTube высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. Комментируя попытку отравления оппозиционера Алексея Навального и так называемое самоубийство оппозиционера Максима Марцинкевича ("Тесака"), он заметил: "Я не вижу здесь никакой конспирологии".

"Я вижу в этом то, что, если ты вякаешь против Путина, то не важно, где ты находишься, находишься ли ты в Великобритании – тебя отравят, находишься ли ты в Украине – тебя пристрелят на перекрестке в центре города, находишься ли ты в Москве, как Политковская, заходишь в подъезд – и там тебе кирпичом по голове дадут. Не важно, тебе ничего не поможет", – заявил офицер.

"Если ты выступаешь против Путина, против него лично, то тебе кирдык, тебя отравят или убьют", – добавил Табах.

Полную версию блиц-интервью с Гарри Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный, который был отравлен ядом "Новичок", заявил, что к этому причастен лично президент РФ Владимир Путин.