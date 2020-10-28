Офицер НАТО пояснил, почему Путин хотел отравить Навального
Президент РФ Владимир Путин мстит тем, кто выступает лично против него
«Самоубийство» российского оппозиционера Максима Марцинкевича было организовано по той же причине
Президент России Владимир Путин преследует своих политических оппонентов только потому, что те позволяют себе нелестные высказывания в его адрес.
Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на канале Редакция OBOZREVATEL в YouTube высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ Гарри Табах. Комментируя попытку отравления оппозиционера Алексея Навального и так называемое самоубийство оппозиционера Максима Марцинкевича ("Тесака"), он заметил: "Я не вижу здесь никакой конспирологии".
"Я вижу в этом то, что, если ты вякаешь против Путина, то не важно, где ты находишься, находишься ли ты в Великобритании – тебя отравят, находишься ли ты в Украине – тебя пристрелят на перекрестке в центре города, находишься ли ты в Москве, как Политковская, заходишь в подъезд – и там тебе кирпичом по голове дадут. Не важно, тебе ничего не поможет", – заявил офицер.
"Если ты выступаешь против Путина, против него лично, то тебе кирдык, тебя отравят или убьют", – добавил Табах.
Полную версию блиц-интервью с Гарри Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.
Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный, который был отравлен ядом "Новичок", заявил, что к этому причастен лично президент РФ Владимир Путин.