Главная Новости
24 декабря • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин запустил поезд по Крымскому мосту: офицер назвал угрозу для Украины

2.8т
Читать материал на украинском

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста является "однозначной угрозой" для Украины.

"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – сказал он OBOZREVATEL.

Офицер констатировал, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу". В частности, "восстановлены ядерные склады, туда завезено ядерное оружие". Кроме того, Россия "нагнала в Крым столько военной техники, сделали столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – добавил офицер.

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Исходя из опасности Крымского моста, Лупаков заметил: "Для нас было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен, и чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.

Новости
"Уничтожит Крымский мост!" На росТВ испугались украинских ракет "Нептун"

Как писал OBOZREVATEL, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. Первый состав отправился через Керченский пролив.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Евгений Лупаков
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крымский мост Новости России
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
20
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Наконец то Белое и Чёрное моря связаны ЖД.теперь россиянин,распареный от жары и мочи может поехать соревноваться с тюленями в прохладной водице,или пойти на лесоповал за доп.оплату.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Андрияшин Виктор, Да нет дырявое существо,по мосту погонят колонны ""асЛободителей Крыма""во главе с толстомордым и худосочным татаринами,и прочими хероями,куда нибудь в Коми,ближе к лесоповалу,влажные рагульские мрии плохо влияют на состояние ваших шаровар уеппищи гидроцефальские.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Не слушайте и не пишите нам бредни всякого лайна с всу
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Офицеришко
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги