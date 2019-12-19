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19 декабря • обновлено в 14:41
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"Одно и то же": Путин объединил россиян, украинцев и белоруссов

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

Об этом глава России сообщил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря, комментируя создание союзного государства России и Беларуси.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – отметил он.

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При этом Путин ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли он возглавить союзное государство с Беларусью.

"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", – сообщил российский лидер.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн пресс-конференцции Владимира Путина.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва, пытающиеся объединиться в "союзное государство", не смогли договориться по вопросам газа и нефти.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Союзное государство
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Все правильно сказал. Только вот среди древа украинцев есть недоразвитая ветвь скачущих макак, готовых за печеньки и бусы продать все: историю, память предков, будущее детей ...
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0
0
Стрелков Иван
Стрелков Иван
Хороший Ка цап-дохлый Ка цап
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3
3
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Стрелков Иван, Стрелков исконно украинская фамилия?
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0
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Стрелков Иван, дурак ты ваня.
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Русские с белоруссами и правда едины.
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2
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