"Одно и то же": Путин объединил россиян, украинцев и белоруссов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

Об этом глава России сообщил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря, комментируя создание союзного государства России и Беларуси.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – отметил он.

При этом Путин ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли он возглавить союзное государство с Беларусью.

"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", – сообщил российский лидер.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн пресс-конференцции Владимира Путина.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва, пытающиеся объединиться в "союзное государство", не смогли договориться по вопросам газа и нефти.

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