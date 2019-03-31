"Одни ультиматумы!" Лавров набросился на США из-за санкций

Соединенные Штаты Америки применяют лишь ультиматумы и санкции в отношении России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео по антироссийским мерам НАТО, передают РИА Новости.

"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", — сказал он.

Сергей Лавров

Лавров отметил, что деятельность главы внешнеполитического ведомства предполагает поиск дипломатических подходов к различным проблемам.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канада вместе с США и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Меры также должны коснутся оккупантов Донбасса и Крыма.

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