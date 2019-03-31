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"Одни ультиматумы!" Лавров набросился на США из-за санкций

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Соединенные Штаты Америки применяют лишь ультиматумы и санкции в отношении России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео по антироссийским мерам НАТО, передают РИА Новости.

"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", — сказал он.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

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Лавров отметил, что деятельность главы внешнеполитического ведомства предполагает поиск дипломатических подходов к различным проблемам.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канада вместе с США и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Меры также должны коснутся оккупантов Донбасса и Крыма.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Везде на гадили насрали и думают что ни кто этого не выдет?! А тут свинной мордой да в говнищи !!! Парашисты так держать!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А что он не так сказал? Дебилы с обоза, поясните...
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Zemski Juri
Zemski Juri
Лавров такой честный! Так открыто признаться в полной профнепригодности. Задача дипломата - добиться того, чтобы со страной обращались уважительно, учитывали её интересы. Что ж ты так облажался, Сергей?
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