Один выжил: выяснился неожиданный факт в тайне перевала Дятлова

Убийство группы Игоря Дятлова на перевале на Урале в 1959 году было хорошо организованно.

Об этом рассказал житель Урала Алексей Команев. По словам мужчины, его покойный уже дядя якобы стал свидетелем преступления, пишет "Газета.ру".

В то время он был охотником и в ночь, когда погибла группа Дятлова, обнаружил неподалеку следы и пошел по ним, вскоре заметив свет огней. Затем перед ним предстали люди в странных одеяниях.

Группа Дятлова Архивное фото

"Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида. Согласно дяде, на них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным. Подобравшись чуть поближе, он увидел, что в руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека", – рассказал Команев.

Он настаивает на том, что возможные убийцы советских туристов действовали организованно — и было их пятеро.

"Дядя понял, что одна из жертв еще была живой, так как на удары человек реагировал криками и воплями. Вскоре он увидел и других лежащих на земле людей — на тот момент они уже были либо без сознания, либо мертвы. Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное", — заявил мужчина.

Отвечая на вопрос о том, кем именно были убийцы, Команев выразил мнение, что "это были не манси, но что-то очень похожее".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты ранее обратили внимание на то, что в 1959 году, когда на перевале на Урале погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым, российские спецслужбы (в первую очередь КГБ) вели активные "зачистки". В том числе именно тогда был убит лидер украинского националистического движения Степан Бандера.

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