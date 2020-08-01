Украине, как никому другому, известно о том, что знаменитые спортсмены, увешанные регалиями и титулами, в случае ситуации, когда их родине угрожает опасность, становятся редкостными подонками и либо просто топят за врага, либо становятся его гражданами, меняя флаги как балерина портянки.

Поначалу это явление вызывало оторопь или как минимум – удивление, но теперь, спортсмены, актеры и прочие шоумены воспринимаются как ренегаты по определению и только позже, из всей этой кучи, оказывается совсем небольшое число тех, кто не оказался использованной туалетной бумагой с блестящей стопкой медалек сверху.

Какое-то время казалось, что это у нас их так покрутило, а в нормальных странах все выглядит иначе. Но вот в середине 2015 года грянул скандал с задержанием высших функционеров ФИФА, которых подозревали в коррупции при выборе места проведения чемпионатов мира по футболу в РФ и Катаре. Тогда имя главы ФИФА Зеппа Блаттера стало нарицательным и синонимом коррупции.

Итогом этого мероприятия стало смещение Блаттера с поста ФИФА, и кроме уголовных дел, это мероприятие имело очень неприятные последствия для Владимира Путина, а вернее, для его кубышки, хранившейся в банке Ватикана. Тогда ходили слухи о том, что именно со счетов в этом банке были списаны средства, которые окольным путем дошли до кармана Блаттера, что и привело к замечательному выигрышу конкурса на проведение мундиале в РФ.

Это не первый раз так пахнуло душком от большого спорта, но тем не менее, скандал случился громкий и в его отдаленных последствиях оказались две встречи с Папой Римским (где и находится банк с частью нажитого непосильным трудом Путина) и смерть главы этого самого банка, немца по гражданству.

Казалось бы, и на старуху бывает проруха, и снаряд два раза не попадает в одного ихтамнета, но тут случилось именно это. В Швейцарии – новый скандал. Сменщик Блаттера, Джанни Инфантино – тоже попал под следствие и как это не удивительно – тоже за коррупцию. Это тем более забавно потому, что вступая в должность, уже в далеком феврале 2016 года, синьор Инфантино толкнул пламенную речь о том, что своей главной задачей считает необходимость отмыть доброе имя ФИФА от того неприятного налета, который остался после коррупционного скандала, связанного с Блаттером. Шутка ли, десятки полицейских машин и еще большее количество офицеров полиции, в один и тот же утренний час, вытаскивали из постелей и паковали почти всю верхушку ФИФА.

Но вот эта песня хороша, начинай сначала. Только если в первом случае все проигрывалось в режиме трагедии, то второй раз все пошло в виде фарса. В самом деле, прессе стало известно о антикоррупционном расследовании относительно Инфантино при пикантных обстоятельствах.

Оказывается, расследование было передано из ведения генпрокуратуры в руки специального прокурора Стефана Келлера и сделано это было потому, что Келлер тут же потребовал открыть уголовное производство и в отношение генпрокурора Швейцарии, Михаэля Лаубера. Основанием для этого стало то, что следствие получило достоверную информацию о конфиденциальных личных встречах Инфантино и Лаубера, где обсуждались обстоятельства следствия.

Причем, информация оказалась вполне доказательной и когда этот вопрос был поставлен обоим фигурантам, они наотрез отрицали, что такое могло быть в принципе. Поэтому спецпрокурор и потребовал полномочия для проведения расследования в отношении генпрокурора, которому предложили подать в отставку.

Так что когда кто-то говорит о том, что спортсмены или артисты имеют какие-то особенные свойства, дающие основания им доверять, просто вспомните этот эпизод и вам станет понятна суть этой публики. Ее, эту публику, один известный исторический персонаж легко зачислил бы к извозчикам и проституткам, коих не стоит трогать, ибо они служат любой власти.