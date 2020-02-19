"Очень трудно": Путин пожаловался народу на маленькую зарплату. Видео

Президент России Владимир Путин пожаловался жительнице Санкт-Петербурга на свою зарплату.

Инцидент произошел в среду, 19 февраля, после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.

Так, во время общения россиянка спросила Путина, как можно прожить на 10 800 рублей (3800 грн) в месяц.

"Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 10800 рублей? Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Одна тысяча – это минимум. Максимум это все три", – негодовала она.

При этом женщина добавила, что у него зарплата больше указанной суммы.

"Думаю, что очень трудно… Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – ответил Путин.

Владимир Путин

Потом россиянка рассказала, что ее знакомый получает пенсию по инвалидности 3800 рублей (1457 грн).

"Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию", – оправдывался Путин.

Отметим, что согласно декларации, Путин за 2018 год заработал 8,648 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, летописец президента РФ Владимира Путина раскрыл размер своей зарплаты.

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