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19 февраля • обновлено в 15:29
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"Очень трудно": Путин пожаловался народу на маленькую зарплату. Видео

1.2т
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Президент России Владимир Путин пожаловался жительнице Санкт-Петербурга на свою зарплату.

Инцидент произошел в среду, 19 февраля, после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.

Так, во время общения россиянка спросила Путина, как можно прожить на 10 800 рублей (3800 грн) в месяц.

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"Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 10800 рублей? Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Одна тысяча – это минимум. Максимум это все три", – негодовала она.

При этом женщина добавила, что у него зарплата больше указанной суммы.

"Думаю, что очень трудно… Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – ответил Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

Потом россиянка рассказала, что ее знакомый получает пенсию по инвалидности 3800 рублей (1457 грн).

"Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию", – оправдывался Путин.

Отметим, что согласно декларации, Путин за 2018 год заработал 8,648 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, летописец президента РФ Владимира Путина раскрыл размер своей зарплаты.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
минимальная зарплата зарплата Новости России
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что за проблемы в последнее время возникли между Турцией и Россией? -Лучший друг Путина Эрдоган так обнаглел, что ведёт себя, как Лукашенко.
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фил филька
фил филька
я понимаю почему на обозе в разы меньше комментариев (а стало быть и читателей) чем на том же корреспонденте. здесь заголовки постоянно гипертрофированный смысл несут. который иной раз искажает до обратного смысл. и народ постепенно привыкает к этой помоечной тактике и теряет интерес.
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фил филька
фил филька
я имею в виду адекватный народ а не упоротый, который читает не дальше заголовка. кстати подобный образец тут рядом отписался)))
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2
1
Roma Roma
Roma Roma
Рускожопые! Как вам!? У путьки маленькая зарплата!!!! Помогите пожалуйста этому сказочному парню! У вас же есть значки на дрова к зиме следующей? Ах да о чем это я? У вас же газ!!! Народное достояние!!! Только больше чем пол страны топит дровами и в сени ходит в туалет! Но это я отвлёкся! Помогите путьке деньгами! Будьте людьми! Хотя какие вы люди? Так...! Стадо
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