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Крещение в Гатчине: агрессивный священник засветился в ряде скандалов

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В России от рук гатчинского священника Фотия, который чуть не убил годовалого ребенка при крещении, пострадал не один малыш.

Как написал "Life shot" на своем Telegram-канале, об этом рассказала мама мальчика Анастасия Алексеева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После разгоревшегося скандала ей начали писать другие матери, которые приносили детей на обряд к священнику. По их словам, он тоже очень грубо обращался с малышами. Женщины планируют вместе пойти на разговор к Фотию.

Крещение

Крещение

Скриншот

Самого игумена уже отстранили от службы на год. Но родители пострадавших детей уверены, что в церкви просто хотят замять это дело и за год из агрессивного дьякона "бесы не выйдут".

Новости
Священник чуть не убил ребенка при крещении в России: появились новые детали инцидента
Пост

Пост

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине. Видео жуткого инцидента появилось на YouTube. На нем монах силой окунает малыша в воду под истошные крики матери и самого ребенка.

  • Сам же игумен обвинил в скандале мать малыша. Он отметил, что крещение якобы проводилось по церковным правилам.

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Место
Россия
Тег
пострадал ребенок
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