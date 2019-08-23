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Очень большая доза: появились тревожные данные о пострадавших в ЧП под Архангельском

2.1т Читать материал на украинском

Трое пострадавших во время взрыва на полигоне под Архангельском получили очень большую дозу радиации.

О том, что творилось после поступления парней в приемное отделение, рассказали сотрудники Архангельской областной клинической больницы, передает ВВС.

Так, пострадавших привезли в "стабильно тяжелом состоянии". С полигона их забирали вертолеты санитарной авиации.

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Больница в Архангельске, куда привезли пострадавших

Больница в Архангельске, куда привезли пострадавших

"В 12 часов дня стало известно о дозах радиации, а в 16:35 они поступили в больницу", - рассказали собеседники. Примерно через час врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь.

"Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает – очень большая доза радиации", – рассказали они.

По их словам, даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов.

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Отмечается, что вскоре из приемного их увезли прямиком в операционную. При этом о характере повреждений врачи не говорят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом начале врачам, которым привезли пострадавших с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия), не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
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Изя Бродский
Изя Бродский
ДБЛ БЛТ.... съездили туда, типа интервью взяли, здания сфотали.... аппаратура для записи и фоток небось пару тыщ баксов стоит.... а дозиметр за 5 тысяч деревянных купит не догадались... а как бы оно красиво было с видео, где от хирургическог стола дозиметр щелкает.... одни только оральные сказки от аноноимных источников.
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