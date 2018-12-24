МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Обязан ему жизнью'': Кадыров публично назвал Путина ''красавчиком''

3.8тЧитать материал на украинском

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своей жизнью обязан российскому президенту Владимиру Путину.

Такое признание он сделал в эфире одного из пропагандистских каналов в ответ на вопрос журналиста, позаимствованный у известного блогера и автора YouTube-программы "вДудь" Юрия Дудя.

"Путин — красавчик?" — спросили Кадырова. Чеченский лидер дал утвердительный ответ, отметив даже, что таких больше нет.

Новости
''Дайте денег и не мешайте'': Кадыров поставил жесткое требование России

Рамзан Кадыров и Владимир Путин

Рамзан Кадыров и Владимир Путин

vistanews.ru

"Абсолютный красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина. Я всегда говорю, что обязан Владимиру Владимировичу своей жизнью — будь он президентом или рядовым. Второго такого красавчика нет", — высказался Кадыров.

Пользователи же в комментариях под опубликованным видео тут же указали политику на лицемерие и назвали его предателем своего народа. "Он не чеченец", — отреагировали они.

''Обязан ему жизнью'': Кадыров публично назвал Путина ''красавчиком''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров выразил желание закончить свою политическую карьеру на нынешней должности.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Рамзан КадыровВладимир ПутинЮрий Дудь
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
28
27
Смешно
2
Интересно
1
Печально
18
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Derlbas Serega
Derlbas Serega
М-дя уж, ета расея... Страна подонков
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Кадыров красавчик, по просьбе Фюрера Хуйлопутина убил папашу. Потом хотел отдать руководство Ичкерией кацапянину. Но Кадыров упросил Фюрера, не делать этого. 🤣😆😀💩🇷🇺🖕😃
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Какая красноречивая картинка: два пидара в обнимку - кадырка и ути-путька! Видать, по очереди долбятся в очко, "красавчики"!!!:))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
2 из 3 ответов | показать все
Derlbas Serega
Derlbas Serega
Графский Степан, ну не всем же быть идиотами, как кацапам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Графский Стакан, зато правда! 😃🖕🇷🇺💩😀😆🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги