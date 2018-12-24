''Обязан ему жизнью'': Кадыров публично назвал Путина ''красавчиком''

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своей жизнью обязан российскому президенту Владимиру Путину.

Такое признание он сделал в эфире одного из пропагандистских каналов в ответ на вопрос журналиста, позаимствованный у известного блогера и автора YouTube-программы "вДудь" Юрия Дудя.

"Путин — красавчик?" — спросили Кадырова. Чеченский лидер дал утвердительный ответ, отметив даже, что таких больше нет.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин vistanews.ru

"Абсолютный красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина. Я всегда говорю, что обязан Владимиру Владимировичу своей жизнью — будь он президентом или рядовым. Второго такого красавчика нет", — высказался Кадыров.

Пользователи же в комментариях под опубликованным видео тут же указали политику на лицемерие и назвали его предателем своего народа. "Он не чеченец", — отреагировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров выразил желание закончить свою политическую карьеру на нынешней должности.

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