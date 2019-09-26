Обвинили в педофилии: в России разгорелся громкий скандал со священником

В Оренбургской области (Россия) суд арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского по обвинению в изнасиловании приемных детей.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, семь детей признаны пострадавшими от развратных действий священника.
Детали расследования держатся в тайне. Известно, что подростки, которых опекал Стремский, сами пожаловались на то, что постоянно подвергаются насилию — в стенах той самой обители.
Николай Стремский
Orenday
Всего самый многодетный священник РФ воспитал 70 мальчиков и девочек, на сегодня в его доме проживает 20 человек, передает НТВ.
Протоиерей Стремский — очень известная персона в Оренбурге. Он является владельцем золотого Mercedes, за рулем которого батюшка регулярно нарушал правила дорожного движения. В суде это стало еще одним аргументом гособвинителей.
В материалах дела говорится, что детей удерживали силой. И делали это, как полагают следователи, старшая приемная дочь Стремского и ее муж. Их арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы. Подростки, опекуном которых был священнослужитель, сейчас находятся в интернате.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине.
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