Обварила кипятком: в России санитарка убила ребенка-инвалида

В России 15-летняя пациентка дома-интерната для умственно отсталых детей в селе Кировское (Сахалинская область) умерла от ожогового шока.

О страшном инцидента сообщил Telegram-канал Hue. Отмечается, что санитарка, которая должна была ее купать, посадила девочку в ванну, но не проверила температуру воды. Из крана полился кипяток.

В России санитарка убила ребенка-инвалида Иллюстрация

Пациентка получила обширные ожоги второй степени. Ее срочно увезли в больницу, но врачи не смогли спасти девочку.

Местная прокуратура начала проверку обстоятельств смерти.

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