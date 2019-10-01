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1 октября • обновлено в 10:12
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Обварила кипятком: в России санитарка убила ребенка-инвалида

1.5т Читать материал на украинском

В России 15-летняя пациентка дома-интерната для умственно отсталых детей в селе Кировское (Сахалинская область) умерла от ожогового шока.

О страшном инцидента сообщил Telegram-канал Hue. Отмечается, что санитарка, которая должна была ее купать, посадила девочку в ванну, но не проверила температуру воды. Из крана полился кипяток.

В России санитарка убила ребенка-инвалида

В России санитарка убила ребенка-инвалида

Иллюстрация

Пациентка получила обширные ожоги второй степени. Ее срочно увезли в больницу, но врачи не смогли спасти девочку.

Местная прокуратура начала проверку обстоятельств смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России две девочки зверски убили 17-летнюю подругу из-за того, что она была красивее их.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие же они твари, Кацaпы!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
К Денис, ты, идиото, как попугай только чужие слова и мысли можешь повторять? Отвечай, скот расейский! Мычи, животное!
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К Денис
К Денис
Валевич Борис, Украина то? =)
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