Обухов: от Кремля останется только дверь, Путин будет хвататься за голову

Кремль неизбежно проиграет в противостоянии с Западом. Российский оппозиционер Алексей Навальный не станет президентом Российской Федерации, поскольку РФ рассыплется на несколько небольших государств.

Протесты в России абсолютно бесполезны. С режимом следует разбираться извне. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор" (США) Герман Обухов.

– Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что Россия не готова к конструктивному диалогу и что Евросоюзу "придется делать выводы". Какие выводы?

– Понятно, что, если Россия предпринимает такие действия и в Америке, и к своим гражданам, то надо что-то делать.

– А что они могут сделать?

– Санкционный прессинг, экономический, и не только против персоналий. Кстати, я разочарован заявлением Алексея Навального о том, что надо вводить только персональные санкции. Мое личное мнение – нужны масштабные санкции. Когда под санкциями 30 человек – это одно дело. А когда под санкциями целые отрасли – это другое.

США предполагают, что в новом санкционном законе будет добывающая и военная промышленность России. А это две трети экономики РФ. Тогда это почувствуют все, и тогда уже будет не важно, выйдет народ на улицы или не выйдет. Власть будет хвататься за голову. Нечем будет платить силовикам, которых почти 8 миллионов.

– Будет ли сделан такой шаг коллективным Западом, будут ли настолько ужесточены санкции?

– Конечно, это зависит от лидеров стран. В Германии власть меняется, Меркель уходит. На смену ей придет человек не настолько толерантный к Кремлю и к Путину.

Политика Германии будет меняться. В Великобритании она уже давно настороженная. Целый ряд других стран давно готовы менять политику в отношении России. А Макрон будет подстраиваться под общий тренд.

– И все-таки по действиям Кремля мы видим, что они как будто пытаются еще больше усугубить ситуацию. Россия закрывается на новый железный занавес?

– Они действуют по принципу: лучшая защита – это нападение. Но против коллективного Запада Россия ничего сделать не сможет. Это понимает даже школьник.

Если Европа с Соединенными Штатами, Канадой, Японией, Австралией навалится на Кремль, то от Кремля только дверь останется. В совокупности эти страны – более половины мировой экономики, а у России каких-то несчастных 2% с лишним. О чем можно говорить?

Очевидно, Китай будет наблюдать, но вряд ли будет встревать в эту разборку.

– В этом противостоянии Кремль проиграет?

– Это абсолютно гарантировано, и к гадалке не ходи. В России ведь уже нет никакой промышленности. А если еще и перестанут покупать… Кому нужны эти танки, которые далеко не самые лучшие, но дорогие? Все это делается в США. В России никаких самолетов нет, никаких машин. В России ничего нет. С кем соревноваться? Россия находится в совершенно жалком состоянии, все разворовали, в то время как нужно было вкладываться в развитие страны.

– И тем не менее, наверняка Путина будут продолжать приглашать на различные серьезные международные мероприятия, наверняка будут пожимать ему руку.

– Не факт, что его будут приглашать и не факт, что там будет такое уж активное участие.

– Он может стать нерукопожатным?

– К этому уже идет, поскольку там уже все в совокупности. Там не только Украина и Сирия, там и Боинг, и другие проблемы криминального характера. Все это накапливается и подходит к какой-то критической массе.

Некоторые меня упрекают в Facebook за мою позицию. Но я не оппозиционер, я антифашист. Бороться внутри России с неофашистским государством, с моей точки зрения, это нонсенс. Это должен сделать Запад, должны сделать все страны мира.

Там этими протестами ничего не сделать. Это то же самое, что в нацистской Германии выходить с плакатами "Долой Гитлера!"

– Смотрите, Навальный фактически свернул протесты. Почему?

– Не знаю. Конечно, погода, холодно, надо пожалеть людей. Молодежь не понимает, куда она идет, что она делает.

С моей точки зрения, все эти протесты – это абсолютно бесполезная вещь. С Россией надо разбираться извне. Внутри – пусть сидят по домам, пьют чай, кофе, ругают власть на кухне, как это было в советское время. Советский Союз развалился безо всяких протестов.

– Подождите, в Российской Федерации население 142 миллиона.

– Меньше, 130 миллионов.

– Хорошо, пусть 130, из них 8 миллионов силовиков. Почему нельзя просто выйти на улицу? Украина ведь смогла.

– Нельзя сравнивать Украину и Россию. Здесь народ совершенно другой. Половина простых граждан смотрит телевизор и уверены, что Путин хороший человек. Никакие простые граждане не выйдут ни на какую улицу протестовать против власти.

– А как же фильм "Дворец для Путина", который на эту минуту посмотрело 110 миллионов человек?

– Это по всему миру. Там титры на английском. Европа посмотрела, был сильный пиар. И это подстегнуло людей просмотреть этот фильм. Если бы не это отравление, если бы не пиар, просмотров было бы на порядок меньше.

– А сколько россиян его могло посмотреть?

– Может быть, 15-20 миллионов. Но это не 100 миллионов.

– 7 февраля премьер Японии записал видеообращение, в котором заявил, что хотел бы продолжить переговоры с РФ по поводу Курильских островов. Почему снова актуализируется этот вопрос?

– Это все вместе. Достаточно где-то потянуть – выскакивает другая проблема. Японцы никогда не успокоятся с этими островами. Сейчас начинают припоминать одно, другое, третье. Скажут еще: отдавай-ка нам Калининградскую область.

– При каких обстоятельствах РФ может потерять эти территории – Курилы и Калининградскую область?

– Сложно сказать. Точно так же, как пока сложно сказать по Крыму и Донбассу.

– А если Навальный станет президентом, он решит эти вопросы?

– Не станет. Мое убеждение – не станет он никаким президентом. Может быть, он станет губернатором "Московского княжества".

Скорее всего, Россия рассыплется так же, как и Советский Союз, будет шесть, семь, восемь государств. Может быть, Навального где-то и изберут, но президентом России он вряд ли будет. Шанс один из тысячи или из миллиона.