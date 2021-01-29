Обухов: за спиной Навального стоят генералы ФСБ и их миллиарды, он раскачивает лодку Путина

На протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России вышли порядка 150 тысяч человек. Но чтобы испугать власть и парализовать силовиков, необходимо, чтобы в самой лишь Москве на улицы вышел хотя бы миллион.

Навальный "расшатывает лодку" президента РФ Владимира Путина, имея за спиной поддержку влиятельных и богатых групп. В заключении оппозиционер пробудет максимум два года, а затем его могут лишить гражданства и "выгнать" в Европу. Однако ближайшие четыре года для главы Кремля будут неспокойными, особенно из-за позиции нового руководства США. Смена власти в РФ вероятна в перспективе пяти лет.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. Далее приводим его прямую речь.

Поддержать Навального вышли 0,1% россиян

Протест – это замечательно. Это значит, что какая-то активность общества есть. Но, к сожалению, эти протесты не привлекли больших масс. По оценкам, в совокупности на улицы ряда городов России вышло не более 150 тысяч человек. Это примерно 0,1% населения страны.

Это активная часть населения, которая решила высказать свое мнение по части ареста, задержания Навального. Но этого недостаточно для того, чтобы власть хотя бы немножко испугать.

Протесты в Украине, в Беларуси и в России – это протесты немного разного свойства. Мы помним Майдан 2013 года. Когда побили студентов, вышло более полумиллиона человек. В Беларуси тоже вышло огромное количество, потому что люди почувствовали несправедливость перевыборов Лукашенко.

Здесь же все упирается в большой вопрос: Навальный – он кто? Блогер, политик либо просто активный гражданин? Его распиарил Запад, он показал свой последний фильм, хотя это было не его расследование, а расследование Бори Немцова 8-9-летней давности.

Навальный – не главное условие протестов

Если Навального выпустят, протесты будут продолжаться так же, как и в случае с губернатором Хабаровского края. Люди возмущены произволом власти. Власть делает все, что она хочет. Людям это надоело. И это главная мотивация протеста.

Навальный был поводом. Мог быть и другой повод, но этот – самый острый, самый насущный и актуальный. Многие симпатизируют ему. Но многие вышли протестовать просто против произвола власти.

Если в Москве на улицы выйдет миллион, ОМОН будет бессилен.

За Навальным стоит мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды

Я не считаю Навального агентом ФСБ. Я не считаю его фонд проектом Кремля. Но прошел слух, что за спиной Навального стоят такие люди, как Греф (глава Сбербанка России Герман Греф. – Ред.) и несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды.

То, что существует сегодня в России, – это мафия. У каждого главаря мафии, у каждого "крестного отца" есть недовольные. Наверняка есть недовольные, которые имеют шанс потерять все свои миллиарды, они недовольны той политикой Путина, которую он сейчас проводит.

С моей точки зрения, один из кланов – клан достаточно сильный – поддерживает Навального уже довольно долго. Оттуда он и получает все эти сливы. Иначе просто сложно объяснить его активность, его вседозволенность и другие нюансы, которые многим просто не приходят в голову.

Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится кое-что, но ни у кого ничего не заберут. Останутся эти олигархи, останется Греф – все останутся на своих местах.

Навальный не будет в тюрьме 10 лет

Я абсолютно убежден, что Навального никто не будет убивать, никто не будет насиловать, так же, как и Ходорковского. Но вряд ли он отсидит 10 лет. Думаю, год-два, не больше.

Я предполагаю, что Госдума соберется и лишит Навального гражданства. После этого его просто вышлют в Германию либо в Швейцарию. Там он будет ходить и давать интервью. И, возможно, когда Россия уже рассыплется, его позовут возглавить то ли всю Россию, то ли ее часть, то ли неизвестно что.

Для Запада Навальный – идеальная кандидатура на лидера этой страны. Он симпатичный, молодой, активный, в какой-то степени харизматичный, говорит на английском, у него симпатичная жена, хорошая семья, все замечательно.

Но я не уверен, что все это так же и для россиян. Если мы говорим о преемнике – это нонсенс, потому что этого не должно быть: никаких преемников ни у какого Путина или кого бы то ни было еще. Должны быть демократичные выборы.

Путина ждут неспокойные годы президентства.

Навальный расшатывает лодку Путина, тот в беде

Путин должен был уйти в 2008 году. Это мое убеждение. То, что он остался, – это его беда. И что с ним будет дальше? Будет, наверное, очень плохо. Не знаю, кто повлияет – Америка или кто-то еще. Скорее всего, влияние будет извне, но никак не Навальный. Он расшатывает эту лодку, но вряд ли он будет президентом России.

Со всеми главарями мафии всегда что-то случалось. С ним может быть то же самое, что и с Горбачевым. Когда Россия рассыплется, он станет президентом несуществующего государства.

Что он будет делать – я не знаю. Но я даю России лет пять, не больше, чтобы все это произошло.

В ближайшие четыре года Путину не суждено спокойно попивать чаек в бункере

Я сомневаюсь, что Путин будет спокойно сидеть в своем бункере и счастливо попивать чаек с медом.

В Америке все разворачивается по-другому. Там пришел новый президент, там везде к власти пришли демократы, сейчас у них большинство в Конгрессе и в Сенате.

Демократы не просто обижены – они злы на Москву. Каких собак они сейчас пустят, я не знаю, но, скорее всего, будут усиливаться санкции, причем достаточно сильно. Вся та команда, которую собрал Байден, по сути, антироссийская команда. Оттуда следует ждать предсказуемых шагов.

Когда через год-полтора экономика в России затрещит, мы посмотрим, что скажут в России, – когда платить зарплаты силовикам будет просто нечем, когда две трети экономики рухнет или закроется.