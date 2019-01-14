В России произошел новый взрыв в многоэтажке: под завалами люди

В городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

По информации пресс-службы МЧС РФ, обрушились восьмой и девятый этаж. Взрыв произошел в 05:18 по киевскому времени. Пострадали, по первым данным, восемь человек, один погиб. СМИ сообщают, что под завалами могут находиться семь жильцов.

Все экстренные службы направлены на место ЧП. Дом расположен по адресу: улица Хабарова, 16.

ТАСС

Повреждены четыре квартиры. 140 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены мать и двухлетний ребенок.

Как пишут СМИ, причиной взрыва могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Дом был построен в 1993 году. Всего в нем 72 квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился целый подъезд.

Официальная причина — взрыв бытового газа, позже появились кадры обрушение подъезда.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.

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