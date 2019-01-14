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В России произошел новый взрыв в многоэтажке: под завалами люди

3.4тЧитать материал на украинском

В городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

По информации пресс-службы МЧС РФ, обрушились восьмой и девятый этаж. Взрыв произошел в 05:18 по киевскому времени. Пострадали, по первым данным, восемь человек, один погиб. СМИ сообщают, что под завалами могут находиться семь жильцов.

Все экстренные службы направлены на место ЧП. Дом расположен по адресу: улица Хабарова, 16.

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В России произошел новый взрыв в многоэтажке: под завалами люди

ТАСС

Повреждены четыре квартиры. 140 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены мать и двухлетний ребенок.

Как пишут СМИ, причиной взрыва могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Дом был построен в 1993 году. Всего в нем 72 квартиры.

В России произошел новый взрыв в многоэтажке: под завалами люди

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Место
РоссияРостов-на-Дону
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ублюдки ебашьрусню и якацап - на выход. Ваша тема.
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2 из 3 ответов | показать все
Проходил мимо
Проходил мимо
арсеньев сергей, Соболезнуют? Ты читал ваши комментарии в ветке трагедии в Магнитогорске? Это во твоему соболезнования?
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арсеньев сергей
арсеньев сергей
Карпентер Олег, ублюдок-то здесь один,это ты,жопорожденный дебил "олежка"...остальные,соболезнуют...а тебе,жизнь еще вправит и мозги и скрепу вставит в зад немытый,и се,благо будет,ибо таких как ты,мразюков,не надобно среди нормальных людей...
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