В сети всплыло архивное видео с Путиным, которое противоречит "обнулению" его сроков

В связи с голосованием по поправкам в Конституцию России в сети вспомнили, как Владимир Путин в 1996 году публично заявлял о важности сменяемости власти в стране.

Архивным видео, которое всплывало в интернете и ранее, 28 июня поделился Telegram-канал "Усы Пескова". Отметим, если по итогам голосования Основной закон РФ изменят, сроки президентства Путина "обнулятся" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На видео нынешний глава России говорил, что в стране "поворот к тоталитаризму" еще возможен.

"Нам всем кажется, не скрою – и мне иногда так кажется, – что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет. Эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить", – утверждал Путин.

Он заявлял, что порядок возможен "только в условиях демократической системы", когда сотрудники правоохранительных органов знают, "что завтра, либо через год может произойти смена политического руководства в стране, регионе или городе".

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