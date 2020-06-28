В сети всплыло архивное видео с Путиным, которое противоречит "обнулению" его сроков

Дарья Дурова Новости России 19:34, 28.06.2020

В связи с голосованием по поправкам в Конституцию России в сети вспомнили, как Владимир Путин в 1996 году публично заявлял о важности сменяемости власти в стране.

Архивным видео, которое всплывало в интернете и ранее, 28 июня поделился Telegram-канал "Усы Пескова". Отметим, если по итогам голосования Основной закон РФ изменят, сроки президентства Путина "обнулятся" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На видео нынешний глава России говорил, что в стране "поворот к тоталитаризму" еще возможен.

"Нам всем кажется, не скрою – и мне иногда так кажется, – что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет. Эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить", – утверждал Путин.

Он заявлял, что порядок возможен "только в условиях демократической системы", когда сотрудники правоохранительных органов знают, "что завтра, либо через год может произойти смена политического руководства в стране, регионе или городе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.

  • Во главе списка изменений – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.

  • Голосование проходит не только на участках, но и под открытым небом.

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