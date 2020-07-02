Путин узурпировал власть и настроил мир против России? Что стоит за 'обнулением' лидера Кремля

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, ключевая из которых – "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Судя по предварительным результатам, решение узурпировать власть уже принято окончательно.

Что значит резонансное нововведение, на каком основании утверждалось и как на изменения в Основной закон РФ отреагировали мир и Украина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое "обнуление" президентских сроков Путина

Согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Поправками же убирается слово "подряд" и добавляется еще один новый пункт. В нем сказано, что эти ограничения применяются "без учета числа сроков, в течение которых лицо занимало и (или) занимает эту должность". Таким образом, Владимир Путин получает право снова участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 и 2030 гг. Соответственно, если победит, то в 84 года будет при власти – в 2036-ом.

В то же время российский адвокат Марк Фейгин обратил внимание на тот факт, что в связи с изменением Конституции выборы президента РФ должны пройти не в 2024 году, а уже в 2020-м.

"Если вы изменили Основной Закон, то по нему нужно проводить новые выборы. Почему надо ждать до 2024 года, и только тогда начнет действовать эта поправка по поводу "обнуления" сроков? Это нарушение даже формальной юридической логики", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Протест в Санкт-Петербурге 1 июля 2020 года

На каком основании "обнулялись" сроки Путина

По словам Фейгина, есть к чему придраться. В частности, он напомнил о решении Конституционного суда РФ 1998 года, которое запретило тогдашнему президенту страны Борису Ельцину баллотироваться на третий срок. Однако в случае с "обнулением" сроков Путина тот же КС признал поправки законными.

К законности и процедуре всероссийского голосования у адвоката также возникли вопросы. "Так называемое всенародное голосование практически не регулируется ни одним нормативным актом – только парой статей в самом законе о поправках. Это не надлежащий для подобной процедуры режим", – сказал он.

Формальных признаков узурпации власти в предлагаемых изменениях нет, но полномочия президента усиливаются только под видом законодательного процесса, подчеркнул адвокат.

"Узурпация власти – это квалификация, которая рассматривает совокупность всех действий, не только "обнуление" сроков, поправки в Конституцию, но то, что делается Путиным и созданной им системы власти в отношении общества. Я думаю, что, конечно, узурпация налицо", – заявил Фейгин.

Президент РФ Владимир Путин на всероссийском голосовании за изменение Конституции

Как отреагировали в Украине: голосование – фарс, Путин – шулер

В украинском МИДе отказались комментировать факт "обнуления", пояснив, что речь идет о внутренних делах другой страны, которые дипломаты не вправе оценивать.

В то же время в министерстве сделали заявление по поводу участия оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. "Проведение так называемого голосования на территории, которая является неотъемлемой частью суверенной Украины, противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права и законодательства Украины", – отметили OBOZREVATEL в ведомстве.

Там заявили, что итоги голосования являются ничтожными с юридической точки зрения и не будут иметь никаких правовых последствий, более того – они ставят под сомнение результаты в целом.

МИД также обратился к международным партнерам с призывом осудить и усилить политическое давление на страну-агрессора, в том числе санкционный. Первыми о непризнании голосования на оккупированном Донбассе и в Крыму заявили в Евросоюзе.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил OBOZREVATEL, что от "обнуления" Путин стратегически проиграл, а легитимизация его новых сроков вымышлена. "Все понимают, что это был фарс, который преследовал цель, обманув народ социальными обещаниями, протянуть это так называемое всенародное одобрение новых сроков для Путина. Все понимают, что он шулер", – пояснил он.

Он также оценил еще одно нововведение о неисполнении международных договоров в случае противоречия Конституции РФ. "Это означает, что, если Россия заключит международное соглашение, конвенцию и т.д., то в любой момент фактически без объяснений она сможет отказаться от обязательств, которые на нее возлагаются", – добавил Огрызко.

По его мнению, эта норма приведет к тому, что с РФ не будут подписывать международные соглашения. "Конституционный суд России, который является карманным, как и вся вертикаль власти, в любой момент вынесет решение, что любая часть любого соглашения противоречит интересам РФ и Конституции РФ, а потому для России недействительна", – заключил экс-министр.

Конституция РФ

Что говорят в мире: пересечение красной черты и шок

На Западе многие СМИ бурно отреагировали на "обнуление", несмотря на то, что результаты были ожидаемыми.

Американское издание Washington Post указало на роль окружения президента РФ. "Путин сидит на "пирамиде" власти, состоящей из множества конкурирующих закулисных влиятельных групп. Пока их верхушка уверена, что лидер Кремля останется у власти надолго, они сдерживают свое политическое и экономическое соперничество друг с другом и позволяют Путину решать свои конфликты", - полагают аналитики.

Британская Independent обратила внимание на то, что Центризбирком обнародовал предварительные данные голосования за 5 часов до закрытия избирательных участков. "Это стало новшеством, которое шокировало даже самых циничных наблюдателей", – заметили в издании.

Аналитики газеты Financial Times увидели прямую связь между голосованием и падением рейтинга Путина в России. По их мнению, Кремль опасался усиления общественного недовольства президентом, которое начало расти еще до пандемии коронавируса из-за отсутствия признаков повышения уровня жизни.

По мнению эксперта Московского центра Карнеги Александра Баунова, которого цитирует издание, Путин перешел красную черту, которую ранее не решался пересекать. "За ней находится вакуум легитимности, и Путину необходимо всенародное голосование, чтобы подтвердить законность этого беспрецедентного, даже по российским меркам, шага", – заявил он.