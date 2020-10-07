Обморок детей на линейке в России объяснили "торжественностью" и "патриотическими речами"

Чиновница Великих Лук Псковской области России считает, что массовое недомогание детей на школьной линейке может объясняться торжественностью момента.

Начальница управления образования администрации города Татьяна Лозницкая рассказала, что на мероприятии звучали "речи патриотической и нравственной направленности", сообщается на сайте горадминистрации.

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. При таких обстоятельствах ребенок мог почувствовать недомогание, а рядом стоящий ученик мог отнестись к своему самочувствию более подозрительно, чем обычно", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября детям из разных классов массово стало плохо во время линейки в школе Великих Лук. Трое из них потеряли сознание, еще 10 пожаловались на плохое самочувствие.

Троих госпитализировали. Изначально медики заявили, что они находились в тяжелом состоянии, но спустя несколько часов им стало лучше.

Точная причина недомогания неизвестна. Директор школы полагала, что это могло произойти из-за теплового удара или "эмоционального фона". В анализах детей не нашли наркотиков, а пробах воды и воздуха – вредных веществ.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.