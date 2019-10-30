Обмен пленными: в Кремле заговорили о новых переговорах с Киевом

Россия и Украина продолжают работу по организации нового обмена заключенными. Однако о конкретной дате речь пока не идет.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает "Интерфакс". Он указал на непубличные переговоры между Москвой и Киевом.

"Работа идет. Непублично, но идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", — сказал чиновник.

По его словам, сейчас на повестке дня находятся другие вопросы. В первую очередь власти РФ интересует саммит в "нормандском формате".

Обмен пленными

При этом глава МИД РФ добавил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске продолжает обсуждение обмена пленными между сторонами конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских — на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что, возможно, получит развитие — это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому работа идет", — сказал Руденко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен заключёнными между Россией и Украиной, он снова повторил, что "дат никаких нет, но работа продолжается".

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик рассказал, что Украина и "Л/ДНР" готовят масштабный обмен пленными. По его словам, в гуманитарной подгруппе обсуждали подготовку "большого" обмена, а также идет очень серьезная работа.

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