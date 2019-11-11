Обмен пленными: "посланник" Путина обозвал Суркова "тормозом"

Обмен пленными между Россией и Украиной приостановился из-за действий российской стороны.

Об этом в Telegram-канале написал главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого называют "посланником" президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что тормозит процесс обмена заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и помощник главы России Владислав Сурков.

"В обмене с Украиной все застопорилось. Сурков тормозит, Козаку не до того. Российских граждан там почти нет. Менять украинцев на украинцев донбасских Россия не торопится", – рассказал Венедиктов.

Как сообщал, ранее Алексей Венедиктов заявил, что ключевую роль в освобождении 35 украинцев, которые 7 сентября вернулись на родину из российского заключения, сыграла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Владислав Сурков

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