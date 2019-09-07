Обмен пленными между Киевом и Москвой: появился список россиян

Опубликован предположительный список людей, которых Украина передаст России в рамках обмена пленными. В нем 12 россиян.

Как пишет Комсомольская Правда, В этом списке, как видно, изначально Киев пытался включить лиц, уже обмененных в 2017 году.

Также в нем присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент. Здесь также нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Если они участвуют в обмене, то отдельно от основной группы. Так как в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт “Борисполь” их не было.

Как сообщает OBOZREVATEL, российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту Борисполь.

Вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.