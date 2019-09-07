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8 сентября • обновлено в 11:15
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Обмен пленными между Киевом и Москвой: появился список россиян

24.9т Читать материал на украинском

Опубликован предположительный список людей, которых Украина передаст России в рамках обмена пленными. В нем 12 россиян.

Как пишет Комсомольская Правда, В этом списке, как видно, изначально Киев пытался включить лиц, уже обмененных в 2017 году.

Обмен пленными между Киевом и Москвой: появился список россиян
Обмен пленными между Киевом и Москвой: появился список россиян
Обмен пленными между Киевом и Москвой: появился список россиян

Также в нем присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент. Здесь также нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Если они участвуют в обмене, то отдельно от основной группы. Так как в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт “Борисполь” их не было.

Новости
Обмен пленными между Киевом и Москвой: все подробности онлайн

Как сообщает OBOZREVATEL, российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту Борисполь.

Вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Впечатлил список женщин. Хорошо, что детей еще не сажаете.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Брехливые укр сми, где кремль требует освобождения цемаха. И если он важный свидетель почему отдаёте?
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,что,долб.оёбы свидо-майданутые,где главный свидетель цемах,которого лично Путин требовал доставить к нему....ну,вы и деб.илы,плять,редкостные....во главе с обрюзгшей пьяной свиньей-петром...
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