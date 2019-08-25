Обезглавил и отрезал пенис: Россию поразило дикое убийство

В Самарской области (Россия) произошло зверское убийство на почве ревности. Мужчина в состоянии аффекта обезглавил родного брата и отрезал ему половой орган.

Жуткий инцидент случился несколько дней назад в селе Алькино Похвистневского района, пишет "Похвистнево-Информ".

Два брата из села Рысайкино ухаживали за одной и той же женщиной. "Однажды женщина легла спать с одним из братьев. Проснувшись утром, была просто шокирована: рядом с ней лежал обезглавленный труп, у которого также был вырезан половой орган. Вся кровать была в крови", — со ссылкой на очевидцев описывает инцидент издание.

В России произошло жуткое убийство

По информации местных жителей, мужчина решил наведать ночью свою возлюбленную. "Однако застал у нее в постели другого и, видимо, не разобрав в темноте, убил любовника, как потом оказалось, своего родного брата", — добавили журналисты.

Трагедия случилась в Похвистневском районе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в 2018 году нашли труп мужчины с отрезанным половым органом. Появились фото с места ЧП.

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