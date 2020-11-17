Обама отказался считать Россию сверхдержавой и назвал причину

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Российская Федерация не имеет достаточное количество союзников и военных баз для того, чтобы ее можно было называть сверхдержавой.

По его словам, это является основным препятствием на пути РФ к такому статусу. Такое мнение политик высказал в своей книге "Земля обетованная" (A Promised Land) и его поспешило процитировать пропагандистское агентство ТАСС.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют США проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", – перечислил Обама.

В своей книге он сослался на данные от исследовательских организаций. В частности, указал на высокие показатели коррупции, социального неравенства, а также низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

"Гнев (Кремля. – Ред.) во многом был обращен против США", – отметил Обама.

В этом контексте он напомнил, как Россия блокировала поддерживаемые Штатами инициативы в Совете Безопасности ООН и активизацию усилий по предотвращению выхода "из орбиты влияния РФ" бывших стран советского блока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский военный, капитан 1-го ранга и представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах заявил, что в 2014 году занимавший пост президента США Барак Обама мог предотвратить захват и аннексию Крыма, но не сделал этого.