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31 декабря • обновлено в 03:30
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"Обалдеть!" В России асфальт клали прямо в лужу. Видео

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В городе Лебедянь (Россия) дорожные рабочие укладывали свежий асфальт в лужу, а укатывали его легковым авто.

Видео с таким "ремонтом" дороги опубликовали в сети.

"Это у нас так асфальт укладывают. Машина ездит и укатывает, как каток. Очень замечательно, обалдеть. Летом была яма, а зимой начали асфальт укладывать", – рассказал автор видео.

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На ролике видно, что машина несколько раз заезжает на гору щебня посреди глубокой лужи в одном из дворов, пытаясь выровнять и уплотнить её. Рабочие наблюдают со стороны и подбадривают водителя, мужчина с другой стороны бьет по старому асфальту инструментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители высмеяли дорогу в России, из которой буквально "вырастает" прямо посередине столб.

Ранее в России в деревне Жувам (Удмуртия) торжественно открыли отремонтированную дорогу. Однако пользователи сети высмеяли качество проведенных дорожных работ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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