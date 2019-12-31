"Обалдеть!" В России асфальт клали прямо в лужу. Видео

В городе Лебедянь (Россия) дорожные рабочие укладывали свежий асфальт в лужу, а укатывали его легковым авто.
Видео с таким "ремонтом" дороги опубликовали в сети.
"Это у нас так асфальт укладывают. Машина ездит и укатывает, как каток. Очень замечательно, обалдеть. Летом была яма, а зимой начали асфальт укладывать", – рассказал автор видео.
На ролике видно, что машина несколько раз заезжает на гору щебня посреди глубокой лужи в одном из дворов, пытаясь выровнять и уплотнить её. Рабочие наблюдают со стороны и подбадривают водителя, мужчина с другой стороны бьет по старому асфальту инструментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, жители высмеяли дорогу в России, из которой буквально "вырастает" прямо посередине столб.
Ранее в России в деревне Жувам (Удмуртия) торжественно открыли отремонтированную дорогу. Однако пользователи сети высмеяли качество проведенных дорожных работ.
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