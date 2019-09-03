"О внуках мечтает": Путина снова застали за поцелуем с ребенком

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время официального визита в Монголию поцеловал встречающего его ребенка.

Видео с инцидентом в Twitter разместила страница кремлевского пула.

"Церемония встречи Путина в Монголии получилась немного не протокольной", – сказано в сообщении.

На видео показано, как в Улан-Баторе девочка в национальном костюме встречала Путина на красной ковровой дорожке. Глава Кремля подошел к ней и поцеловал, после чего сфотографировался с девочкой.

В сети подняли на смех данный жест Путина. В соцсетях писали, что президента РФ нужно держать подальше от детей.

"Молодцы, что разоблачаете этого старого извращенца", "О внуках мечтает. Отдохнуть ему надо. На пенсию пора", "Взасос надо было. В живот", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Церемония встречи Путина в Монголии получилась немного не протокольной pic.twitter.com/zyMH4F3BF0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Матвеем из Тулуна в санатории в Сочи.

Еще в 2010 году вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

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