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3 сентября • обновлено в 16:44
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"О внуках мечтает": Путина снова застали за поцелуем с ребенком

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время официального визита в Монголию поцеловал встречающего его ребенка.

Видео с инцидентом в Twitter разместила страница кремлевского пула.

"Церемония встречи Путина в Монголии получилась немного не протокольной", – сказано в сообщении.

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На видео показано, как в Улан-Баторе девочка в национальном костюме встречала Путина на красной ковровой дорожке. Глава Кремля подошел к ней и поцеловал, после чего сфотографировался с девочкой.

В сети подняли на смех данный жест Путина. В соцсетях писали, что президента РФ нужно держать подальше от детей.

"Молодцы, что разоблачаете этого старого извращенца", "О внуках мечтает. Отдохнуть ему надо. На пенсию пора", "Взасос надо было. В живот", – писали в сети.

"О внуках мечтает": Путина снова застали за поцелуем с ребенком

Скриншот

"О внуках мечтает": Путина снова застали за поцелуем с ребенком

Скриншот

"О внуках мечтает": Путина снова застали за поцелуем с ребенком

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Матвеем из Тулуна в санатории в Сочи.

Еще в 2010 году вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Монголия
Тег
ребенок
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Комментарии
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филипп филипыч
филипп филипыч
один упоротый говорит извращенец и тут же другой упорыш говорит в засос надо )) у вас прям по фрейду ребята мысли строятся. неужели целуя детей у вас такие мысли формируются?)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, обезьяна - ты вонючий плагиатор. Пасть закрой, животное тупое. Пшла. Пшла, су.ка!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не ревнуйте, ему всё равно больше кастрюлек на бую вертеть нравится
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Putin Serjio
Putin Serjio
Да, уж застали
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