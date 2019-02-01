В контексте российской пропаганды периодически весь цивилизованный мир некие эксперты и авторитетные аналитики должны пугать угрозой ВПК РФ, причём в обязательном порядке упоминая не имеющее аналогов в мире оружие.

При этом с учетом скромного набора свежих разработок, более справедливо которые следовало бы называть реанимированными проектами эпохи СССР, эдакими перспективными зомби, их приходится для подачи обывателю чередовать. А потому трансляция “величия” РФ представляет собой некий блоковый характер: сегодня блок новостей про “Армату”, завтра про Су-57, а через неделю напомним про авианосец “Шторм”.

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Но во всей этой феерии особое место занимает пропаганда ядерного могущества РФ, зачастую заключающаяся в констатации догмы про “ядерный пепел”. И в данном контексте никто не спорит, Россия и вправду ядерная держава с одним из самых больших запасов в мире вооружений массового поражения. Однако, равно как и с Су-57, арматами и штормами, российским горе-пропагандистам следует знать меру и даже более того – своё место.

Так, намедни по российским СМИ, таким, как “Звезда”, “Комсомольская правда”, “RT на русском” и прочих распространился материал так называемого военного эксперта Алексея Леонкова о том, что для полного уничтожения всего населения США достаточно будет 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". В качестве доказательства своих утверждений данный эксперт привел пример Хиросимы и Нагасаки, где на одну килотонну пришлось 5 тыс человеческих жизней, что говорит о том, что одна МБР МБР РС-28 "Сармат" унесет жизни от 33,75 до 37,5 млн граждан США.

По мнению эксперта, это лишнее доказательство того, что западным СМИ и аналитикам не стоит ставить под сомнение боевые возможности российского оружия, в частности, комплексов "Кинжал", "Авангард", "Буревестник" и "Посейдон", а также МБР "Сармат".

Откровенно говоря, сам факт того, что российский эксперт столь холодно рассчитывает количество жертв от удара ядерным оружием, испытывая от этого некую эйфорию, не то чтобы пугает, а, скорее, вызывает отвращение. Но от моральных качеств и человеческого отношения к фактам, в которые так называемого эксперта буквально чешутся руки тыкнуть носом.

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Во-первых, российскому эксперту следовало бы в своих отчетах учесть, что площадь США превышает 9,5 млн км² (4-я в мире), а средний показатель плотности населения 33 чел на 1 км². При этом, плотность неоднородная, но преобладающая в восточных и западных районах страны. С учетом же всех этих факторов, для уничтожения всего населения США 10 МБР “Сармат” уж никак не хватит.

Во-вторых, а о чем вообще говорит вышеназванный эксперт? Про МБР, которая только недавно завершила цикл бросковых пусков? То есть, по сути, холостых пусков на 30 метровую высоту макета ракеты? И, более того, упомянутый выше так называемым экспертом комплекс “Авангард”, предназначавшийся для установки на “Сарматах”, до 2027 года будет поставляться в войска в комплексе старых советских МБР УР-100Н УТТХ, не выпускаемых с 1985 года. Причем с 2019 по 2027 года войска получат всего 12 ракет с блоками “Авангард”.

В третьих, говорить об уничтожении всего населения США, ядерной державы, для которой быстрый и болезненный ответ это не высокопарная фраза, а действие, доказанное не единожды имевшими место прецедентами, мягко говоря, не разумно. Странно, но почему-то все гибридные ораторы забывают, что их ядерная держава не единственная в мире, а их главная цель для словесных нападок, обладает не только таким же оружием, но и куда более продвинутыми технологиями по его доставке в целостности и сохранности, на территорию антагониста.

И, в завершение, разобравшись в двух словах с "Авангардом" и "Сарматом", немного внимания "Кинжалу". Комплексу, который российской пропагандой выдаётся как гиперзвуковой, но на деле таковым не является, поскольку от полноценной гиперзвуковой ракеты у этого “Искандера” авиационного базирования - только скорость. И всё. И никто из западных экспертов и СМИ его значение как грозного оружия не преуменьшал, по крайней мере, из тех материалов, что я читал, но акцентировали внимание на том, что это не гиперзвуковая ракета.

Что же до межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и беспилотной атомной подводной лодки "Посейдон", то эти проекты, в большей степени, лишь проекты, но уж никак не готовые к испытаниям прототипы, не говоря уже о серийном производстве.

А потому российская пропаганда, в лучших своих традициях устроила показательные танцы на том, чего у них, по сути, нет. Невидимое величие сверхдержавы, которым следует регулярно пугать. Прямо как в сказке о голом короле.

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