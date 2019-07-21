Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Нужна единая валюта": в России сделали пугающее заявление по поглощению Беларуси

2.6т Читать материал на украинском

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для развития более тесной интеграции России и Беларуси понадобиться общая для двух государств валюта.

С сответствующей позицией выступила она в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, пишут "РИА Новости".

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", – отметила Матвиенко.

Новости
Беларусь согласилась на союз с Россией? Медведев подал тревожный сигнал
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Комсомольская правда

При этом спикер СФ заявила, что неразрешимых проблем между Россией и Беларусью якобы не существует, ведь они "всегда находят решение".

"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", – сказала она.

В России сделали заявление по поглощению Беларуси

В России сделали заявление по поглощению Беларуси

ИА REX

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии будет решаться на уровне президентов двух стран.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Беларусь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
18
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"пугающее заявление"??? Кого оно пугает? Чем?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту". Не иначе доллар для укрепления ее стабильности.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В ЕС тоже единая валюта и че?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel