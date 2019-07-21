"Нужна единая валюта": в России сделали пугающее заявление по поглощению Беларуси

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для развития более тесной интеграции России и Беларуси понадобиться общая для двух государств валюта.

С сответствующей позицией выступила она в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, пишут "РИА Новости".

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", – отметила Матвиенко.

Валентина Матвиенко Комсомольская правда

При этом спикер СФ заявила, что неразрешимых проблем между Россией и Беларусью якобы не существует, ведь они "всегда находят решение".

"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, – никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, – нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", – сказала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии будет решаться на уровне президентов двух стран.

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