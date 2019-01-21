Вспоминая 2014 год и первые санкции в отношении Москвы за оккупацию Крыма и далее – по списку, вспоминается та точка, с которой начиналась ответная риторика Москвы и вообще, всех обладателей лишней хромосомы, торчащей у них из хорошо известного места. Тогда Путин рассказал, что санкции помогут подняться отечественным производителями и что импорт будет замещен собственной продукцией. Стадо же мычало о том, что санкции рассмешили их "Искандеры".

Им было невдомек, что у них лично нет никаких Искандеров, как никогда не было нефти, газа и всего прочего. Они всегда занимали промежуточное место между коровьими лепешками, от которых желательно избавляться, и стадом баранов, которых следует стричь аж до костей. Но это не мешало им дефилировать в различной одежде, с этой надписью, и даже делать себе тату на том же месте, откуда торчит лишняя хромосома.

Но со временем риторика стала меняться вслед за импортозамещением. Откровенно говоря, импорт был действительно замещен. Вместо того, что ранее поставлялось из технологически развитых стран, пошел импорт из Китая. Правда, Путин обещал, что импорт будет замещаться отечественными производителями, но тут есть варианты. Если своим отечеством считать место, где ты хранишь свои деньги, то Путин не сильно и покривил душой. Банки Гонконга отнюдь не чужие ни ему, ни руководству его Газпрома. И потом, Дальний Восток, это еще Московия или уже Китай?

Другое дело, что качество замещенного импорта оказалось не равноценным, но и тут особой беды нет. Можно бульдозерами раздавить сыры, хамон и прочее, а вместо этого – пустить на рынок предприимчивых китайских бизнесменов, которые под видом продуктов из мяса ягненка или телятины, полным ходом используют мясо крыс, лисиц и любых других животных, которые им попадаются.

Случайно сделанный ДНК анализ таких мясных продуктов в Московии, открыл для исследователей много нового, по части кулинарии. Одно время там смеялись с северных корейцев за то, что те поели всех котов и крыс, но пока смеялись Искандеры, сами россияне стали потихоньку наминать это самое мяско.

Понятно, что россияне возмутились и потребовали от китайцев повысить контроль и прочее, но тут – дело вкуса и времени. Вкус китайцы обеспечивают соответствующей обработкой, а время безусловно приведет к тому, что из Московии очень скоро последуют заявки поставлять как можно больше этого замечательного продукта, поскольку с голодухи подыхать хочется еще меньше.

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В общем, когда стала выясняться истинная картина и смысл замечательного термина "импортозамещение", риторика о хохочущих Искандерах стала сходить на нет и практически исчезла. Из Кремля же все чаще стали звучать заявления о том, что санкции на них наложены несправедливо и даже не по-пацански. Тем самым, возникла дилемма о том, что такое санкции – благо или же не совсем? Дальше – больше. Теперь звучат надежды на то, что санкции таки снимут, хотя совсем недавно они вроде бы никого не пугали и даже веселили.

Но вот что интересно, по мере прекращения смеха Искандеров, стало понятно, откуда же будет возмещаться ощутимая потеря оборотов экономики. Наивные люди могли подумать, что эти деньги пойдут от сверхприбылей нефтяных и газовых компаний, но они ушли в различные фонды наподобие "национального развития" или чего-то подобного. В общем-то, деньги оттуда и уходят на развитие, но не в саму РФ, а в Египет, например.

Россия

Так, принято решение направить "помощь" Египту на сумму $25 млрд. Там, как и в Иране, Путин решил построить атомную электростанцию. Это – отдельная тема, а к тому же, давно известно как распиливается такая "помощь". В любом случае, овец начали стричь еще жестче и они теперь даже подают голос, по этому поводу. Но как оказалось, этот пресс, который все жестче придавливает скрепоносцев, имеет свои исключения.

Так, чеченская прокуратура поддержала обращение в суд о том, что задолженность населения по оплате за газ несет в себе элементы социальной напряженности, а потому – следует списать эту задолженность под ноль. Чеченский же суд принял положительное решение и обязал Газпром списать эти долги.

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Такая практика показалась интересной и для других регионов и они тоже обратились в суды с аналогичными исками, где настаивают на однообразном применении законодательства, имея в виду решение чеченского суда. С одной стороны, Газпром – личный карман Путина, но с другой – Кадыров имеет собственные три дивизии вооруженного личного состава, которые уже давно точат ножи и готовы хоть сейчас начать вырезать "казачков" разного пошиба. В общем, ситуация вышла на классический вариант скорпионов в банке.

Но тут вопрос оказался глубже того, что чеченский суд уже пытается "вправить мозг" не кому-нибудь, а Газпрому. Завтра тот же самый суд может принять еще более оригинальное решение. Причем, не только решение, но и приговор или ордер на арест кого-то с московской пропиской. В общем, Кремль просто не может не отреагировать на такую подачу Кадырова, и какой бы реакция не оказалась, она приведет ситуацию в худшую, чем она была до того. И как это не странно, все это – последствия тех самых санкций, над которыми хихикали Искандеры. А ведь самые тяжелые санкции еще только готовятся.

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