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"Ну что, не хочешь кусаться?" Россиянин задавил волка и поиздевался над ним, в сети возмущены. Видео 18+

4.3тЧитать материал на украинском

Мужчина на Урале похвастался тем, что выследил стаю волков и задавил одного из хищников снегоходом, а потом бил его по морде.

На кадрах, снятых горе-охотником, видно волка, которого буквально придавило машиной. Животное скалится, но не может сопротивляться и не пытается выбраться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости. Внимание! Кадры содержат насилие, 18+).

"Посмотрите, что у нас здесь есть", — хвастается мужчина, снимая покалеченное животное. — "Ну что, дружище, не хочешь кусаться?" — язвит охотник, тыча в морду волка оторванным от снегохода бампером. "Бампер сорвал волк", — объясняет мужчина. Ролик заканчивается словами охотника: "Ну что, с победой нас".

Раненый волк

Раненый волк

После того, как он опубликовал видео с издевательством над диким животным, на него с резкой критикой обрушились пользователи.

"Слабо ему в схватке один на один с волком, а не на тракторе давить животное?", "Тебя бы под снегоход", "Зачем так мучить животное? Возьми ружье и охоться сколько влезет", "Жаль волчишку", — пишут одни пользователи.

Однако нашлись и те, кто поддержал охотника.

"Придурки, которые волчика жалеют, видимо не знают, как это, когда такая милая скотинка разорвет собак во дворе и кишки собачкины недоеденные оставит там же", "Их в деревнях всю жизнь давят и лупят. Раньше деньги давали, а сейчас за несколько штук лицензию дают на лося", — пишут они.

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"Ну что, не хочешь кусаться?" Россиянин задавил волка и поиздевался над ним, в сети возмущены. Видео 18+

"Ну что, не хочешь кусаться?" Россиянин задавил волка и поиздевался над ним, в сети возмущены. Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное отношение к диким животным в России не редкость. Так, ранее людей возмутило, как вахтовики на "Уралах" задавили бурого медведя, а затем добили животное ломом.

А на острове Врангеля в России повар скормил белой медведице файер, который та приняла за лакомство.

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Место
Россия
Тег
живодер
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Это роССия!!! Что тут можно сказать?? И так всё ясно! НЕ ЛЮДИ!! НЕ ЛЮДИ!!!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Совсем кацапские твари оскотинились! Издеваться над раненым животным может только полный имбецил!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Снова "жыды кляти слонятко замучылы"? :-)))
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Medved George
Medved George
Трубицын Александр, Заткнись животное!
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