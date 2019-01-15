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Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

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Число жертв взрыва газа в доме в российском городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек.

Из-под завалов извлечено тело погибшей женщины.Неизвестной остается судьба трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже той, где произошел взрыв, сообщают "Вести.ру".

Утром 15 января спасатели демонтировали часть плит в частично обрушившемся доме и возобновили разбор завалов. Отмечается, что сохраняется риск дальнейшего обвала.

Новости
Взрыв дома в Шахтах: опубликованы страшные фото разрушений
Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

interfax.ru

Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

interfax.ru

Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

interfax.ru

Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

interfax.ru

Также местные власти пообещали в ближайшие часы возобновить отопление, подача газа и воды в неповрежденном подъезде.

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Место
Россия
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