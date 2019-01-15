Новый взрыв дома в России: количество жертв увеличилось

Число жертв взрыва газа в доме в российском городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек.

Из-под завалов извлечено тело погибшей женщины.Неизвестной остается судьба трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже той, где произошел взрыв, сообщают "Вести.ру".

Утром 15 января спасатели демонтировали часть плит в частично обрушившемся доме и возобновили разбор завалов. Отмечается, что сохраняется риск дальнейшего обвала.

interfax.ru

interfax.ru

interfax.ru

interfax.ru

Также местные власти пообещали в ближайшие часы возобновить отопление, подача газа и воды в неповрежденном подъезде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 января утром в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

В сети опубликовали фото погибшей женщины – Виктории Лариковой, ее семья выжила. Именно в их квартире произошел взрыв.

Причиной взрыва могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования. Отмечается, что по данным МЧС РФ, существует угроза дальнейшего обрушения дома. На территории введен режим ЧС.

Дом был построен в 1993 году. Всего в нем 72 квартиры.

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