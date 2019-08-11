"Новый СС!" Блогер подметил показательный нюанс в путинской России: фото

События в современной России сравнили с периодом гитлеровской Германии.
Так, блогер Vitauskas в Twitter опубликовал фото, на котором показал построенных в шеренгу московских силовиков и немецко-фашистских захватчиков.
"Свежий взгляд на агрессию и на прогресс. Работайте, братья! Новый СС", - прокомментировал он фото.
Подобным образом он сравнил и самого Путина, опубликовав фото главы РФ на мотоцикле.
"Можем повторить", - говорили они... pic.twitter.com/9zIIirctyq— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 11, 2019
Правда так неожиданна в мареве лжи.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 10, 2019
Если хочешь квартиру - в "бою" заслужи.
Свежий взгляд на агрессию и на прогресс -
Работайте, братья! Новый СС pic.twitter.com/XM806hVs5I
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне жестко раскритиковали Путина за пафосную поезду в Крым в то время, как в России произошло множество разных ЧП.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.