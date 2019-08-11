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"Новый СС!" Блогер подметил показательный нюанс в путинской России: фото

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События в современной России сравнили с периодом гитлеровской Германии.

Так, блогер Vitauskas в Twitter опубликовал фото, на котором показал построенных в шеренгу московских силовиков и немецко-фашистских захватчиков.

"Свежий взгляд на агрессию и на прогресс. Работайте, братья! Новый СС", - прокомментировал он фото.

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"Новый СС!" Блогер подметил показательный нюанс в путинской России: фото

Подобным образом он сравнил и самого Путина, опубликовав фото главы РФ на мотоцикле.

"Новый СС!" Блогер подметил показательный нюанс в путинской России: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне жестко раскритиковали Путина за пафосную поезду в Крым в то время, как в России произошло множество разных ЧП.

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Место
Россия
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