"Новый СС!" Блогер подметил показательный нюанс в путинской России: фото

События в современной России сравнили с периодом гитлеровской Германии.

Так, блогер Vitauskas в Twitter опубликовал фото, на котором показал построенных в шеренгу московских силовиков и немецко-фашистских захватчиков.

"Свежий взгляд на агрессию и на прогресс. Работайте, братья! Новый СС", - прокомментировал он фото.

Подобным образом он сравнил и самого Путина, опубликовав фото главы РФ на мотоцикле.

Правда так неожиданна в мареве лжи.

Если хочешь квартиру - в "бою" заслужи.

Свежий взгляд на агрессию и на прогресс -

Работайте, братья! Новый СС pic.twitter.com/XM806hVs5I — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне жестко раскритиковали Путина за пафосную поезду в Крым в то время, как в России произошло множество разных ЧП.

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