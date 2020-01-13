Догнивающая красная империя все еще могла производить инвалидов. Россия уже не способна даже на это!

Мало кто знает, но разительный рост или даже сказать взрыв научной исследовательской мысли произошел на России(СССР) после того как из Германии в виде трофеев были вывезены целые институты ученых.

Немецкие изобретатели и дизайнеры стали основой для построения очередной версии красной империи живущей лишь для того чтобы захватить мир.

Вот только люди не вечны. И вместе с тем как они начали отходить в мир иной, начала дохнуть и передавая советская-российская наука.

Собственно по этой и не по какой другой причине сегодня на России способны лишь тиражировать достижения прошлого уродствуя их модернизацией, или строить новое, по лекалам разработанным немцами.

В справедливости моих слов вы можете лишний раз убедиться ознакомившись с новостью о том, что первый авианосец в РФ построят с учетом чертежей советского "Ульяновска":

"МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Техническая документация по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу "Ульяновск" будет использоваться при создании первого российского авианосца. Об этом сообщили ТАСС два источника в судостроительной отрасли.

"Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка "Ульяновска", будут использованы при создании нового авианосца", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли подтвердил, что "при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу "Ульяновска", а также по его общекорабельным системам".

В ВМФ России ранее заявляли, что планируют получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

Тяжелый атомный авианосец проекта 1143.7 "Ульяновск" был разработан в Невском ПКБ и заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в ноябре 1988 года. Строительство авианосца прекратилось с распадом СССР в 1991 году, к концу 1992 года частично сформированный корпус корабля был разобран на металл".

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Понимаете?

На России нет ни одного НИИ способного создать что-то новое! В стране просто нет инженеров. Вот и используют старые чертежи эпохи СССР.

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