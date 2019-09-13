Новый обмен пленными: в Кремле выдвинули ультиматум Украине

В Кремле не исключают возможности нового этапа обмена заключенными, но предстоит долгая и кропотливая работа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Комсомольская правда".

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы... Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает", – отметил чиновник.

При этом Песков отметил, что российской стороне "гораздо больше импонирует" то, что Киев готовит "детальную дорожную карту по выполнению обязательств Минских договоренностей".

Также он добавил, что возврат задержанных Россией в Керченском проливе украинских кораблей рассмотрят в рамках следующих переговоров, но пока этот вопрос на переговорах не поднимался, передает РИА "Новости".

"Нет, этот вопрос не затрагивался. По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен", – пояснил он.

Владимир Путин

Добавим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Украина уже подготовила и передала Кремлю новые списки пленных в России и оккупированном Крыму.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", – сообщила дипломат во время форума YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового этапа переговоров с российской стороной. По его словам, переговоры будут идти как в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".

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