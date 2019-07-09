Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком

Президент России Владимир Путин вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика.

Так, лидер РФ встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей. Соответствующие видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Путин то и дело гладил маленького Владимира и кормил его. Однако ребенку досталась только упаковка от кекса.

Путин потрогал нового мальчика Twitter Дмитрия Смирнова

У пользователей кадры вызвали бурную реакцию, учитывая инциденты, которые уже были у президента России.

"Мальчиков себе выбирает", "А был бы постарше, Путин бы в живот целовал?", "Немедленно уберите педофила от ребенка!", "Вижу, как упырь протянул свою лапу к малышу. Этот же упырь несколько лет назад тискал и целовал в живот другого мальца, постарше этого", "Беги, пацан", – написали в комментариях.

"Что это с ним? - Вчера первые три шага сделал. - Упал? - Упал! - Ай-яй-яй!": Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей Сыропятовых, с которыми познакомился на вручении орденов Родительская слава pic.twitter.com/IaQY7Y7eEe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

"Я думал бумажку съест": Владимир Владимирович, маленький Владимир и вкусная бумажка от кекса pic.twitter.com/If0fvORip1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Владимир и Владимир Владимирович pic.twitter.com/llwj2NZRFs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня 2006 года вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

Вскоре он снова поцеловал ребенка – на этот раз в лоб.

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