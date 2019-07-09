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Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком

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Президент России Владимир Путин вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика.

Так, лидер РФ встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей. Соответствующие видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Путин то и дело гладил маленького Владимира и кормил его. Однако ребенку досталась только упаковка от кекса.

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Путин потрогал нового мальчика

Путин потрогал нового мальчика

Twitter Дмитрия Смирнова

У пользователей кадры вызвали бурную реакцию, учитывая инциденты, которые уже были у президента России.

"Мальчиков себе выбирает", "А был бы постарше, Путин бы в живот целовал?", "Немедленно уберите педофила от ребенка!", "Вижу, как упырь протянул свою лапу к малышу. Этот же упырь несколько лет назад тискал и целовал в живот другого мальца, постарше этого", "Беги, пацан", – написали в комментариях.

Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком
Новый мальчик? Путин вновь отличился странным поведением с ребенком

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня 2006 года вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

Вскоре он снова поцеловал ребенка – на этот раз в лоб.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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