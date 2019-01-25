''Новый Крым'': раскрыт план Путина по захвату земель в Европе 

Эстонский город Нарва может стать новым "Крымом" в захватническом плане России.
Об этом передает ZIK со ссылкой на статью издания The Atlantic. Отмечается, что Нарва – это небольшой, преимущественно русскоязычный город, расположенный на границе Эстонии с РФ.
Западные журналисты пишут, что население Нарвы остается в основном русскоязычным и этнически русским, что означает, что значительное количество людей не имеют права на гражданство Эстонии. И многие из них являются либо гражданами России, либо гражданами Эстонии, которые имеют "серые" паспорта.
"Западные спецслужбы опасаются, что все это сделает его главной мишенью для России и ее лидера Владимира Путина. В соответствии с "Нарвским сценарием", НАТО обеспокоен тем, что Путин может попытаться забрать Нарву. Такой шаг стал бы повторением вторжения России в Крым в 2014 году, и ее усилия по разжиганию междоусобицы на востоке Украины. Однако, подобные действия против Эстонии будут иметь более далеко идущие последствия, ведь Эстония является членом НАТО", – говорится в публикации.
Издание отмечает, что власти Эстонии борются за сохранение города от влияния Кремля.
"Последнее, чего хочет эстонское правительство, – это "спасения" Путиным русскоязычного населения в Нарве, как это было в Крыму. В прошлом году президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала беспрецедентный шаг, перенеся на месяц свой офис из Таллинна в Нарву. Чтобы противостоять влиянию русскоязычных СМИ, Эстония также выделяет средства на развитие города и использует искусство и культуру, чтобы улучшить жизнь в нем", – сообщается в статье.
Владимир Путин
The Atlantic подчеркивает, что власти Эстонии уверенны в поддержке США, если Россия вторгнется в Нарву.
"Они ссылаются на положение Вашингтонского договора о взаимной обороне и добавляют, что Эстония не только развернула свои войска в Афганистане, но и является одной из немногих стран, которые тратят 2% своего ВВП на оборону", – говорится в материале.
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