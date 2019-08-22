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Новый беспилотник Путина: стало известно, насколько он опасен

1.5т Читать материал на украинском

Ударный беспилотник Altius-U, который разрабатывается в России, может использоваться для разведки и для нанесения огневых ударов.

"Прежде всего, это разведчик. Этот беспилотник будет "видеть", как минимум, на 500-1000 километров". Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он не исключил, что новая разработка может быть применена против украинской армии в ходе войны на Донбассе. "Но это пока разработки, испытания. Как минимум, года три они будут его отшлифовывать", – убежден эксперт.

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По его словам, Украина не может похвастаться подобным вооружением, но может его закупить. В то же время Жданов заметил: подобный американский ударный беспилотник RQ-4 Global Hawk стоит порядка 100 миллионов долларов.

Беспилотник Altius-U

Беспилотник Altius-U

https://defpost.com

По мнению эксперта, сам факт такой разработки в России свидетельствует о том, что "РФ пытается модернизировать свои вооруженные силы, развивает их и вкладывает большие деньги в эти разработки".

"Страна настолько милитаризирована, что лозунг "Все для фронта, все для победы" – это главный лозунг. Они будут голодать, но на армию, на войну они отдадут всё", – констатировал эксперт.

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Напомним, в Минобороны РФ показали видео первого полета ударного беспилотника Altius-U. Продолжительность полета составила 32 минуты, высота – 800 метров.

Как писал OBOZREVATEL, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил: Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США. По его мнению, эту версию подтвердил взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив вооружения Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Жданов
Место
Россия
Тег
оружие
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