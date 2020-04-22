Пару дней мы давали информацию о событиях в Ливии, где указывали на то, что там находится две группы россиян. Большая – из ЧВК Вагнер и небольшая – кадровые офицеры, которые управляют сложной техникой, в том числе ПРК "Панцирь". Кстати, были слухи о том, что турки и там уже направили как минимум один Панцирь в гаражи на разборку, но сейчас речь не об этом.

По данным, которые мы имеем из Африки, в Ливии сейчас воюет группировка Вагнера, численностью свыше 1000 штыков.

Ходят разные слухи о том, сколько им там платят, и еще более зыбкие слухи о том, кто им платит. Вернее, жалование-то они получают на "фирме", а вот кто конкретно их заказывает – вопрос открытый. Конечных бенефициаров таких дел обычно тщательно скрывают, а потому и уровень "копытных", которые получают Вагнеры – трудно определить.

Но вот мы имеем информацию о том, как это выглядит в другом месте и как указывает источник, условия там примерно такие же, как и везде, да и Вагнеры ведут себя так, как и в других местах. Поэтому следующая ниже информация интересна просто для ориентира и чтобы знать, как эту структуру видят со стороны люди, которые не имеют отношения ни к РФ, ни вообще – к Европе.

На территории Африки никто не видит особых проблем с использованием военных наемников. Их нанимают те, кто способен им заплатить, начиная от правительств отдельных стран и заканчивая частными лицами и компаниями, которые приглашают наемников, чтобы решить вопросы с местными бандами.

Так, правительство Мозамбика сделало публичной информацию о том, что ей нужна рота наемников, которая должна работать совместно с армией страны – Forças Armadas de Defesa de Moçambique: FADM. Задачей вооруженных сил и наемников является зачистка джунглей на границе с Танзанией, где окопались отряды ИГИЛ.

Тендер выиграл Вагнер и к месту событий, морем, выдвинулась группа бойцов, в составе 200 человек. Они выдвинулись к месту сосредоточения, на специально отведенной базе в районе Накале. Уже оттуда они выдвинулись в составе боевой группы к району боевых действий в 250 км севернее. Операционный район – джунгли.

Прибыв на место, они вступили в боевое столкновение с противником, но были обязаны взаимодействовать с местными подразделениями вооруженных сил. А вот взаимодействия не получилось. Вагнеровцы почти сразу стали конфликтовать с местными военными из-за их недисциплинированности. С другой стороны, военные отметили низкую подготовку наемников, именно для ведения боев в джунглях. Как и положено, наемников пускают в самое пекло, чтобы сберечь жизни кадровых военных.

Но вагнеровцы умудрились конфликтовать не только со своими коллегами, но и с местным населением. Как отмечают наблюдатели в Мозамбике, у Вагнеров постоянно возникают эти проблемы и не только в этом месте, в Чаде и других местах, происходит то же самое. Они не знают и не понимают местных традиций, ведут себя хамски и нагло, чем постоянно настраивают против себя местных жителей.

В Мозамбике военные действия идут в виде контр-партизанской войны, а в такой ситуации важно иметь поддержку местного населения, а Вагнеры этого не понимают и просто своим чванством создают проблемы. Но есть еще один момент, который важно понимать для оценки данной ситуации, к тому же, он имеет для нас существенное значение.

Мозамбикские военные не раз уже сталкивались с работой профессионалов, а потому – им есть с чем сравнить, как в умении вести боевые действия в специфической местности, так и находить общий язык с местными, но главное, эти профи ведут себя как профи потому, что стоят вчетверо дороже Вагнеров.

Так, обычная группа наемников, например, из Сомали или других стран, имеет численность 50-60 человек и стоит правительству в пределах $15-25 тыс за каждого бойца в месяц. Вагнеры же обошлись примерно за сопоставимые деньги, но в большем количестве. Стоимость Вагнеров в этой группы, в зависимости от ряда условий, составляет от $400 до 4700 за голову.

Местные военные понимают, что это не профи, а мясо, и относятся к ним как к мясу, ну а сами Вагнеры создают такое количество понтов, что местные просто не выдерживают. В общем, после первых не очень удачных боев и потерь, их временно отвели на базу. Как оно там дальше развивалось – неизвестно, но даже этот эпизод говорит о том, что пушечное мясо в РФ осталось таковым, ибо "бабы еще нарожают".