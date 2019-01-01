Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша. Видео спасения

В Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал жилого дома из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка.
Годовалый малыш пролежал там более суток, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца).
"11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", – написал Дубровский.
Малыша зовут Иван Фокин. Он остался в квартире №325. Его родители также выжили. Эту информацию 74.ru подтвердила тетя мальчика. По ее словам, мама вместе со старшим трехлетним ребенком выбралась из-под завалов, но младшего сына найти не смогла.
Состояние ребенка тяжелое. У него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма,
Видео спасения ребенка:
Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул целый подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – взрыв бытового газа.
В сети также появилось видео с моментом взрыва в Магнитогорске.
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