Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша. Видео спасения

В Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал жилого дома из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка.

Годовалый малыш пролежал там более суток, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца).

"11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", – написал Дубровский.

Малыша зовут Иван Фокин. Он остался в квартире №325. Его родители также выжили. Эту информацию 74.ru подтвердила тетя мальчика. По ее словам, мама вместе со старшим трехлетним ребенком выбралась из-под завалов, но младшего сына найти не смогла.

Состояние ребенка тяжелое. У него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма,

Видео спасения ребенка:

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул целый подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – взрыв бытового газа.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в Магнитогорске.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.