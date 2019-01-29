Новое ЧП на борту: в России экстренно сел пассажирский самолет. Первое видео из салона

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Петербурга в турецкую Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после того, как пассажир избил стюардессу.

Как сообщает "Интерфакс", самолет приземлился в Сочи, чтобы оказать медицинскую помощь бортпроводнице. Пострадавшую обследуют медики.

Как отмечает телеграмм-канал "Караульный", пассажир Александр Тишенко перебрал спиртного, буянил, его пытались скрутить, он оказал сопротивление.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в России пассажир, пробиваясь в кабину пилотов, потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан. Он угрожал, что имеет при себе оружие. В результате произошла внеплановая посадка в Ханты-Мансийске.

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