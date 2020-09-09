Навального отравили новой версией "Новичка", он выжил чудом – немецкое СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, более опасной версией ядовитого вещества "Новичок" и чудом остался жив.

Об этом сообщается в материале немецкого издания Die Zeit. Журналисты ссылаются на анализ следов яда, проведенный Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

"Навальный... был отравлен новым типом дальнейшего развития химического оружия "Новичок" – вариантом, о котором мир не знал до этой атаки и который считается более опасным и смертоносным, чем все известные яды семьи "Новичок", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ученые обнаружили соответствующие остатки вещества на руках политика и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Предварительно, новый яд должен работать медленнее, чем его предыдущие версии. В то же время, он более токсичный.

В статье утверждается, что после такого отравления Навальный должен был умереть в самолете, но остался жив "благодаря последовательности удачных совпадений: быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, немедленно вколовших ему противоядие атропин".

Немецкие специалисты также считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом могли провести только спецслужбы.

"Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками", – отметили в Die Zeit.

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