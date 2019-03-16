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"Новгород основали украинцы": россияне разозлились из-за "ренты" за земли Киевской Руси

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Россияне раскритиковали предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна потребовать от РФ деньги за "ренту украинской земли".

Как пишет РИА, свою злость пользователи сети демонстрировали в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте", а также в Twitter.

"Ну, я догадывался, конечно, что Новгород основали украинцы. Не, ну а кто еще?" – написал один из пользователей Twitter.

"А что-то не слышно, им уже заплатила Золотая Орда?" – задалась вопросом @nem_lana.

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"Так и хочется цитировать одного дипломата", – вспомнил Дмитрий Филиппов знаменитое высказывание главы МИД Сергея Лаврова.

Святослав Пискун

Святослав Пискун

"Когда же они выставят счет за то, что Черное море руками выкопали тысячу лет назад?" – отреагировал Alex Gd.

"С рабством – это он круто! И демократические страны поддержат, наверное", – написал Константин Молодкин.

Отметим, изначально конфликт спровоцировало заявление спикера нелегитимной Госдумы РФ Вячеслава Володина, который поручил посчитать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины. В ответ на это Святослав Пискун заявил, что Россия триста лет использовала земли Киевской Руси, включая украинский город Новгород. В случае отказа экс-прокурор предложил взять Россию "в рабство".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс заявил, что находясь в составе Украины, аннексированный Крым якобы понес убытки в несколько триллионов рублей.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Святослав Пискун
Место
Россия
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Комментарии
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Сустретов Пётр
Сустретов Пётр
КиевскиЙ князь ЮриЙ долгорукиЙ основал Москву пускаЙ москали заплатять.
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2
1
2 из 5 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Livesey David, шо ж немытое кацапьё такое необразованное? долбоёб, ты с цифрами не дружишь?
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1
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Livesey David, не млей, соси хуй бодрей.
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
,русакам лишь бы найти врагов и не работать,на расии баже ремонт квартир и то русня не способна,делають с Украины
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6
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