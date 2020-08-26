Новейшая история России (2000-2020). Краткий курс
В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.
Путин победил на свободных и честных выборах.
В Чечне восстановлена территориальная целостность России.
В НТВ пришел эффективный менеджмент.
Подводная лодка утонула.
Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.
Щекочихин чем-то заболел и умер.
У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.
В Беслане загорелась школа.
Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.
Литвиненко попил чай и умер.
Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаях умерли от внезапного кровотечения.
Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.
В Сибири наблюдалось подтопление.
В Сибири ощущалось задымление.
Магнитский повел себя неадекватно и умер.
Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.
Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.
Американцы пытались получить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.
Крым вернулся в родную гавань.
Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.
Украинские фашисты сбили малазийский лайнер и пытались замести следы.
Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.
Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.
Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.
Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.
Путин победил на свободных и честных выборах.
Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.
Россия победила коронавирус.
Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.
Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.
Продолжение следует.