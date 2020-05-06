На России опять стали громко кричать о социалистической революции. Не только те, у кого на неё, как у Зюганова и КПРФ, есть патент от Минюста или благословение от ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. "Социалистической революции" или чего-то такого по принципу "Всё отнять и отдать государству" уже хотят даже правоверные монархисты, вопреки тому, что им завещано предками ругать большевиков, о чём и решено написать в конституции.

Возможно, Госдума и конституционная комиссия при Кремле ещё подумаю и выбросят предков с их заветами из новой конституции. Слишком разные там у них у всех предки и заветы, чтобы привести к одному знаменателю. Если быть точным – взаимоисключающие и по многим линиям. Если следовать заветам предков, то Российской федерации вообще быть не должно.

Так что, предков в РФ на некоторое время, полагаю, всё-таки оставят в покое. Сталин, конечно, очень старался, чтобы поколения советских людей знали о своих предках не больше, чем инкубаторные цыплята, но полностью справиться с задачей не смог. Не смог, прежде всего, по методологической причине. Люди, выращенные им "на радость народу", неизбежно попадали в смысловую ловушку, созданную так называемой "Великой Октябрьской социалистической революцией", которая в советской мифологии выполняет функцию точки отсчёта, подобную той, которую Ноев потоп выполняет во всех трёх авраамических религиях.

Большевики тоже якобы сотворили новый мир после этого очистительного потопа. Но деление на дооктябрьскую и постоктябрьскую эпохи изначально создавало много проблем, в том числе сугубо прикладных, а не только мировоззренческих. В результате даже в РФ с удовольствием избавились от праздника 7 ноября, чтобы не выяснять, под какими флагами воевали предки и почему воевавшие под правильным оказались потов в числе реабилитированных и не реабилитированных "врагов народа".

Махновцев, эсеров, меньшевиков, петлюровцев, бундовцев и многих других так и не реабилитировали ни в СССР, ни в РФ. Как быть с "белыми" в РФ тоже за почти 30 лет после роспуска СССР не решили. Кремль и вся его академическая наука до сих пор не дали чёткого и официального ответа на вопрос, что же произошло в Петрограде в октябре 1917 г. Не в смысле оценки – хорошее это было событие или плохое, а так сказать, – с позиций классового анализа или какой-нибудь другой умной теории. Модный старый ответ: во всём виноват немецкий Генштаб, нанявший Ленина, вызывает иронию минимум по двум причинам. Во-первых, этот всемогущий Генштаб ещё и Украину придумал, но почему-то войну проиграл и часть Польши потерял.

Во-вторых, самодержавие свергли совсем без Ленина. Свергал генерал Корнилов, который в советской мифологии и дня без царя прожить не мог. Если по "Октябрьской революции" есть пусть полуофициальный и оценочный ответ Кремля – это было плохо, то в отношении Февральской революции нет и такой оценки. В Кремле сейчас, как и при Сталине, стараются о ней забыть и не вспоминать.

Получается, если "Октябрьская революция" – это плохо, то Февральская – это вообще не понятно, как. Ярлык "буржуазная", наклеенный на неё выглядит странно даже в парадигме марксизма, поскольку капитализм в империи был и до неё как минимум уже 50 лет. Во всяком случае, по уверениям Ленина с сотоварищами, которые не соглашались, что капитализм – это бессодержательная абстракция.

Притом, что в его существовании уже тогда сомневались многие европейские социал-демократы. "Октябрьская революция" – это плохо, по мнению Кремля, только потому, что из-под власти Москвы ушли Польша с Финляндией, а Ленин вновь после немецкого Генштаба придумал Украину и ещё много разных стран. Если в это поверить, то Ленина придётся признать выдающимся географом, который открыл много стран, не побывав в них.

Вот только есть проблема: в Америке люди жили и до визита Колумба, а Украина и другие страны были и до "открытия" их Лениным. Вся претензия нынешних обитателей Кремля к Ленину и Октябрьскому перевороту в том, что он придумывал много разных стран, разрешил экс-подданным империи считать себя не русскими и подружился с Германией, проигравшей войну, чем лишил РСФСР возможности прибыть в Париж и участвовать в послевоенном переформатировании мира. РСФСР для Антанты была государством-предателем, почему её логично и не пригласили. Если бы не Ленин, то Кёнигсберг можно было отхватить в 1920 г, а не в 1945 г. и перейти от "собирания русских земель" к собиранию всех славян под рукой Москвы. Заодно и венгров вернуть на их историческую родину.

Неблагонадёжные венгры на границе российско-славянской империи и Запада явно неуместны. Ленин своей борьбой с капитализмом и империализмом как его высшей фазой весь этот праздник испортил. Вдобавок ещё создал Кремлю и уйму национальных проблем. Так что, в нелюбви нынешних кремлёвских к нему нет ничего классового, только территориальные претензии. Если на Ленина кремлёвские в глубокой обиде за пусть формальное, но признание им независимости Польши, Финляндии, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Тувы и некоторых других стран, то Сталина они чтут и есть за что.

Сталин, хоть и был суперверным ленинцем, но никогда не принимал всерьёз разговоры о свободе, равенстве, братстве и диктатуре пролетариата. Никаких отнять и поделить из эсеровских земельных программа. Отнять – да. Но делить отнятое, ещё и поровну, – это глупость, на которую способны только анархисты и мелкобуржуазные революционеры, искренне боровшиеся с магнатами капитала, монополистами, латифундистами и другими акулами бизнеса, включая государство, как самую крупную из них. Это робингудовщина просто какая-то. "Гнилые либералы", вроде как люди образованные и с деньгами, но тоже участвуют в этом китобойном промысле, пусть и без запала анархистов. Всё это нам не подходит. Мы пойдём другим путём – отнимем, но делить не будем, а будем сами пользоваться под лозунгом "бриллианты для диктатуры пролетариата" и дадим их журналисту Джону Риду, чтобы продал в США и сделал там тоже, так сказать, социалистическую революцию.

В результате большевики тоже включились в этот китобойный промысел. Но не для того, чтобы в море жизни и бизнеса не стало акул, а для того, чтобы осталась лишь одна безразмерная коммунистическая акула. Даже сочинили теорию, что акулы капитализма и так поедают друг друга, и в итоге всё равно останется только одна акула. Так что, как ни крути, но коммунизм обязательно наступит и все будут работать на одного дядю по имени государство. Так зачем страдать и ждать, если этот процесс можно ускорить посредством таких инструментов как социалистическая революция и самодержавие пролетариата.

Так в условиях пандемии "испанки", Первой мировой войны и продуктов по карточкам в Европе появился миф о той самой, Великой и Октябрьской, терминологию для которого взяли из запасов Великой Французской революции. Взяли и французскую идею Пантеона героев и отвели под него кусок стены Кремля. Идея с мавзолеем и забальзамированным Лениным имела уже не западное происхождение. Землю крестьянам раздать всё-таки пришлось, как и обещали эсеры. Но Сталин потом опять её экспроприировал и роздал в держание помещикам с партбилетами. Профсоюзы от управления заводами отстранили и раздали их в держание проверенным товарищам. Все эти держащие и смотрящие составили класс нового "красного" дворянства, который Михаил Восленский позже для оригинальности назвал номенклатурой.

Милован Джилас менее оригинально назвал его бюрократией. Так после Великой и Октябрьской всё вернулось даже не к состоянию после Февраля 1917 г., а к эпохе до отмены крепостного права и реформ Александра II, который шёл "китайским путём" ещё до Дэн Сяопина. Царь тоже полагал, что достаточно выдать некоторый минимум прав человека и экономических свобод без политических реформ. Но сын крепостного слуги, переселённого в Крым, Андрей Желябов и Софья Перовская, дочь губернатора и действующего члена Совета при министре внутренних дел, имели другое мнение на этот счёт. По отдельным критериям после Великой и Октябрьской произошёл даже откат к нормам опричнины, после чего и наступил социализм в основном, как в 1936 г. известил "товарищ" Сталин.

В результате съезды и пленумы большевиков, до этого много говоривших о человеке и новых отношениях, стали идентичны заседаниям правлений буржуйских корпораций по текущим производственным делам. Отличие было лишь в пиаре. Буржуи из "Дженерал моторз" или "Пепси-колы" были скромнее коммунистов и не устраивали из них события эпохальной важности, смутные представления о которых обязан был иметь каждый. Под конец социализма даже сами коммунисты устали от такого тупого пиара. На практике получалось, что вся шумиха с социалистической революцией была нужна лишь для того, чтобы построить ещё несколько заводов и проложить сотню километров рельсов, как будто без революции их не построили бы и не проложили.

Коммунисты так старались доказать самим себе и трудящимся капиталистических стран, что они гораздо лучшие менеджеры, чем буржуазия, что проявляли настоящие чудеса фальсификации отчётов и статистики, немыслимые на алчном Западе. Самым забавным было то, что на Западе над этим соревнованием тихо посмеивались, не принимали всерьёз, и не мешали коммунистам тешить свою гордыню. Лишь время от времени выкладывали на стол новые технологии, на которые в СССР отвечали древней технологией "цап-царап". Современная РФ – это такой же консорциум из смотрящих, держащих и смотрящих за смотрящими, каким был и СССР. Сущностных отличий немного. Самое основное из них – условия держания и смотрения за заводами, газетами, пароходами и газовыми скважинами стали более либеральными и гуманными, чем в СССР. Это раздражает потомков Октября и прочих буревестников новой социалистической революции, а также прямолинейных до квадратности монархистов и красных имперцев. Меньше гнилого либерализма, требуют они от Кремля, иначе мы сменим в нём команду и воскресим на вас Сталина, а заодно и СССР.

Но настоящая причина их раздражения отнюдь не мистические либералы, в которых на России сейчас автоматически записывают всех, кто что-то смыслит в экономике и говорит об этом. Настоящая причина – жёсткие провалы в имперской политике Путина. Если бы не это, то КПРФ и другие "левые" и дальше твердили бы в обычном ритме мантры об антинародном режиме. Никто не возбудился бы до речёвки "Победили Врангеля, победим и Путина", звучавшей 23 февраля на их шествии по Москве. Забавно, но она парафраз на слоган "Победили Гитлера, победим и Путина", который в 2014 г. можно было увидеть в Киеве на бигбордах. Московские примирители уже тогда пеняли за него украинцам.

Фаны Октября не постеснялись стырить его у "бандеровцев", но по тупости опустили Путина до уровня барона Врангеля, малозначимого персонажа гражданской войны. Деникин и Колчак с Путиным рифмуются плохо, поэтому выбрали Врангеля. Но "красные" без махновцев справиться с Врангелем не могли, так что, при желании этот парафраз можно считать приглашением украинцам взять Кремль штурмом как Перекоп. Можно и посоветовать "левым" не мучиться с Врангелем, а воспользоваться 9 мая украинским оригиналом, мы вам его дарим. Призывы к повторению Октябрю и воскрешению Сталина, а не его творцов Ленина и Троцкого, ещё один зигзаг специфики российской ментальности, имеющий объяснение. Сталина в РФ до сих пор чтут и в Кремле, и в народе. В Кремле за то, что восстановил имперскую иерархию сословий, которую чуть не снесли революционеры и уклонисты в рядах большевиков. Чтут за активную имперскую политику по собиранию земель русских и нерусских. Народ чтит его как единственную инстанцию, куда можно было жаловаться на начальство. Особо умиляет народ то, что эта инстанция и без жалоб сама по каким-то своим причинам временами устраивала начальству ротации вплоть до десяти лет без права переписки. Народ любит, когда всё происходит само собой по заветам диалектики марксизма, тем более, что писать челобитные на России всегда было делом рискованным. Поэтому делать на России новую социалистическую революцию гораздо удобней под именем Сталина, чем Ленина, и тем более Троцкого. На Ленина в РФ уже что-то типа аллергии. До украинского ленинопада вряд ли там скоро дойдёт, но против прикрытия экспозиции в Мавзолее сильно возражать не будут даже коммунисты.

Могут сделать и ассиметричный ход: Ленина вынести, а Сталина внести. Искривленность сознания там позволяет всякое. Текущие задачи социалистической революции в РФ никто не скрывает. Как обычно, кадровая ротация с посадками, всё отнять и отдать государству, а также вернуть Украину, Беларусь, Прибалтику и далее по списку, поскольку построить социализм в одной РФ нельзя по определению. Вполне нормальная имперская программа, в которой пункт № 1 – передел должностей смотрящих и держащих. Дальше него никакие бунты и революции на России пока не продвигались.

Ничего нового. Великая и Октябрьская перешла к пункту № 2 – имперские захваты и начала войну с Украинской народной республикой даже не успев выполнить до конца пункт № 1. Новая социалистическая революция в РФ может сделает это ещё быстрей, поскольку для того и затевается. Независимая Украина для Московии/России всегда была чем-то вроде часовой мины под брюхом, которая неизвестно, когда рванёт и действует разлагающе. Ничего нового. Интеллектуальных прорывов в сфере социологии и в вопросе, что после Путина, там тоже не заметно. На России как обычно, если воюют не с мазепинцами, петлюровцами или с бандеровцами, так с ещё более мифическим капитализмом.

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