Новая реальность Путина: европейская часть РФ под прицелом ракет

Вадим Лукашевич Новости России 16:07, 24.09.2020

Ядерные крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут нести стратегические бомбардировщики В52, вошедшие в воздушное пространство Украины в рамках совместных военных учений, простреливают ВСЮ европейскую часть России, включая Москву и Санкт-Петербург, до Мурманска на север, до Урала и западной Сибири (Екатеринбурга, Оренбурга и Тюмени) на восток.

Такая военно-политическая ситуация возникла впервые за всю историю России.

Стратег-многоходовочник, мля...

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