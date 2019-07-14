Носки были целые: в тайне перевала Дятлова подметили жуткий нюанс

Травмы одного из туристов из погибшей в 1959 году на Урале группы Дятлова наталкивают на мысли, что их все-таки убивали профессионалы.

Так, говорит судмедэксперт Эдуард Туманов, который работал с телами, у Николая Тибо-Бриньоля был вдавленный многооскольчатый перелом костей свода и основания черепа от удара твердым тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью, пишет "Свободная пресса".

Но поражает то, пояснил он, что его ноги, как и других туристов, были целы, без каких-либо травм. А ведь, согласно официальной версии, ребята должны были бежать от урагана.

Перевал Дятлова Архивное фото

"И вот что поражает: у всех их не было никаких травм ног. Кто был на перевале, подтвердит: склон там достаточно крутой, а снега нет — он выдувается сильным ветром, который дует там постоянно. Множественные выступы скальной породы с довольно острыми гранями. А ночью, в носках и тем более босиком там очень сложно не получить травм. Но ни у кого ни ушибов, ни рваных ран нет. Все носки целые — как так?" – удивился Туманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидец рассказал, что группу Игоря Дятлова могли убить местные жители при посредничестве человека по имени Андрей, в гости к которому туристы заходили перед гибелью.

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